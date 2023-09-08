Resep Bread Pudding, Dessert Nikmat Berbahan Dasar Roti

BREAD pudding mungkin menjadi salah satu sajian yang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Sesuai namanya, sajian ini terbuat dari roti yang dibuat menyerupai puding.

Bread pudding juga dikenal sebagai comfort food karena memiliki tekstur dan rasa yang khas. Teksturnya yang hangat, lembut dan milky membuat sajian satu ini cukup banyak digemari.

Selain mudah dibuat, bahan-bahan dasar bread pudding juga terbilang simpel. Tak cuma roti tawar, roti jenis apa pun bisa digunakan, dari roti gandum sampai roti manis yang banyak beredar di Asia.

Bahkan, roti yang sudah mengeras karena terlalu lama disimpan juga bisa lho kamu kreasikan jadi bread pudding untuk sajian dessert yang menggugah selera.

Nah, berikut resep bread pudding simpel ala Chef Devina Hermawan yang bisa kamu jadikan referensi, dilansir dari akun Instagramnya, @devinahermawan.

Resep Bread Pudding (7 porsi)

Bahan-bahan :