FOOD

Selain untuk Diet, Ini Sederet Keunggulan Beras Hitam

Wilda Fajriah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |13:45 WIB
Selain untuk Diet, Ini Sederet Keunggulan Beras Hitam
Beras Hitam.
A
A
A

MASIH asing dengan beras hitam? Ya, sesuai namanya, beras ini memang berwarna hitam. Biasanya, beras hitam ini banyak dicari oleh orang-orang yang sedang menjalankan diet.

Dahulu, beras hitam biasa dikonsumsi sebagai makanan sehat di China. Namun, hanya kalangan tertentu saja seperti bangsawan yang boleh mengonsumsinya. Makanya, ada sebutan “beras terlarang” atau “forbidden rice” untuk beras hitam ini.

Di sisi lain, beras hitam ternyata memiliki banyak keunggulan yang lebih baik dibanding beras merah dan beras putih. Mau tahu apa saja kelebihannya? Simak artikel ini ya!

1. Memiliki Antioksidan yang Tinggi

Beras hitam memiliki kadar antioksidan berupa antosianin (anthocyanin) yang larut dalam air. Kandungan senyawa antioksidan dalam tubuh berfungsi melindungi sel-sel dengan mengikat radikal bebas yang bisa merusak sel tubuh.

2. Kadar Karbohidrat yang Lebih Rendah

