Resep Nasi Hainan Bernutrisi dengan Beras Keluarga Bijak (BKB) Cokelat

CARI resep nasi hainan yang lebih sehat? Kuncinya pilih beras yang berkualitas dengan kandungan gizi tinggi seperti Beras Keluarga Bijak (BKB) varian cokelat. Warna cokelat ini menjadikan nasi hainan menjadi lebih pekat dan lezat.

Nasi hainan umumnya dilengkapi dengan ayam hainan rebus dan kuah kaldu ayam. Anda bisa menggunakan ayam kampung agar makanan lebih bergizi dan gurih. Yuk ikuti resep nasi hainan berikut ini untuk santapan Anda dan keluarga.

Resep Nasi Hainan

1. Bahan Nasi:

• 300 gram Beras Keluarga Bijak (BKB) cokelat

• 2 siung bawang putih, memarkan

• 1 cm jahe, memarkan

• 2 sendok teh garam

• 450 ml kaldu ayam

• 2 sendok makan minyak wijen untuk menumis

2. Bahan Ayam: