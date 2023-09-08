Resep Pangsit Kuah Tahu Jamur, Menu Makanan Lezat dan Ekonomis

MEMBUAT makanan lezat ternyata tidak selalu harus mahal. Contohnya, pangsit kuah tahu jamur yang dibuat oleh Chef Machel. Bahan-bahan yang dibuat sangat sederhana dan dapat ditemui di pasar atau supermarket terdekat rumah.

Walaupun makanan ini sangat sederhana, namun cita rasanya yang lezat membuat lidah jadi ketagihan dan tidak bisa berhenti untuk makan. Di samping rasanya yang lezat, hidangan ini pun menyehatkan karena semua bahan makanan tidak digoreng sehingga menjadi rendah kalori.

Cara pembuatan ini pun sangat praktis sehingga cocok banget buat kamu yang enggak mau ribet. Bagi Anda yang ingin membuat menu masakan ini, bisa langsung mengikuti bahan dan cara pembuatan yang telah dikutip dari Instagram @machelwie, Jumat (8/9/2023).

Resep Pangsit Kuah Tahu Jamur





Bahan isi:

1 kotak tahu putih

7 buah jamur kuping

1 buah bawang putih, haluskan

1 batang daun bawang, iris tipis

1 buah wortel rebus, potong dadu

1/2 sdr garam

1/2 sdt lada

1/2 sdt penyedap rasa

1 kuning telur

Kulit pangsit secukupnya

Bahan kuah:

300 ml air

1 buah bawang putih, geprek

1 batang daun bawang, iris tipis

1/2 sdt penyedap rasa

1 sdt kecap asin