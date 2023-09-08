Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Krecek Jogja ala Jerry MasterChef Indonesia

Chindy Aprilia , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:30 WIB
Resep Krecek Jogja ala Jerry MasterChef Indonesia
Resep krecek Jogja, (Foto: Instagram @jerrymci7)
A
A
A

KRECEK, makanan khas yang diolah dari kerupuk kulit sapi memang punya cita rasa tersendiri. Bukan hanya tekstur kenyalnya yang bikin ketagihan, tapi rasa pedas serta gurih dari hidangan satu ini bikin lidah bergoyang.

Dimasak dengan menggunakan santan, membuat krecek cocok dinikmati bersama dengan nasi hangat. Jika biasanya krecek lebih suka dibeli di restoran atau kedai gudeg sederhana, sebetulnya hidangan simpel ini bisa dimasak dengan mudah di rumah loh!

Tak perlu bingun resepnya, Anda bisa sontek resep krecek Jogja ala Jerry MCI Season 7 di bawah ini, sebagaimana dikutip dari Instagram miliknya, @jerrymci7, Jumat (8/9/2023).

Bahan-bahan :

 

7 cabai keriting

5 Bawang merah

3 Bawang putih

2 Kemiri

75 ml Minyak goreng

1 Terasi

1 Jempol lengkuas

4 Daun salam

200 gr Kacang merah sudah di rebus

500 ml Air

75 ml Santan

Garam, Penyedap

2 sdm Gula aren

2 Bungkus krupuk kulit

3 Tahu goreng

Cabai rawit dan Bawang goreng

Halaman:
1 2
      
