Resep Nasi Tutug Oncom ala Chef Devina Hermawan, Makanan Khas Masyarakat Jawa Barat

NASI tutug oncom merupakan makanan khas masyarakat Jawa Barat. Makanan ini diberi nama nasi tutug lantaran dalam bahasa setempat memiliki arti ‘ditumbuk’.

Pada dasarnya nasi tutug oncom adalah nasi yang dicampur oncom tumbuk. Nasi tutug oncom paling nikmat disajikan dalam kondisi hangat. Cita rasanya gurih, asin, dan pulen saat nasi dikunyah di mulut. Nasi tutug oncom paling nikmat disajikan dengan sambal goang.

Nah, bagi Anda yang penasaran dan ingin mencobanya, berikut resep nasi tutug oncom dikutip dari akun Youtube Devina Hermawan, Jumat (8/9/2023).

Resep Nasi Tutug Oncom

Bahan tutug oncom:

3 siung bawang putih

5 siung bawang merah

8 cm kencur

2 sdt garam

1 ½ sdm gula pasir

1 sdt penyedap

5 buah cabai merah keriting

360 gr oncom

1 lembar daun salam

1 lembar daun jeruk

Bahan kriuk tutug oncom:

35 gr tepung terigu protein sedang

35 gr maizena

½ st baking powder

1 butir telur

50 ml santan

80 ml air

½ sdt garam

½ st kaldu ayam bubuk

⅓ tutug oncom

Pelengkap:

Nasi putih + 2/3 tutug oncom

Tempe goreng

Tahu goreng

Sambal tomat

Timun