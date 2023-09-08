Resep Nasi Tutug Oncom ala Chef Devina Hermawan, Makanan Khas Masyarakat Jawa Barat

NASI tutug oncom merupakan makanan khas masyarakat Jawa Barat. Makanan ini diberi nama nasi tutug lantaran dalam bahasa setempat memiliki arti ‘ditumbuk’.
Pada dasarnya nasi tutug oncom adalah nasi yang dicampur oncom tumbuk. Nasi tutug oncom paling nikmat disajikan dalam kondisi hangat. Cita rasanya gurih, asin, dan pulen saat nasi dikunyah di mulut. Nasi tutug oncom paling nikmat disajikan dengan sambal goang.
Nah, bagi Anda yang penasaran dan ingin mencobanya, berikut resep nasi tutug oncom dikutip dari akun Youtube Devina Hermawan, Jumat (8/9/2023).
Resep Nasi Tutug Oncom
Bahan tutug oncom:
3 siung bawang putih
5 siung bawang merah
8 cm kencur
2 sdt garam
1 ½ sdm gula pasir
1 sdt penyedap
5 buah cabai merah keriting
360 gr oncom
1 lembar daun salam
1 lembar daun jeruk
Bahan kriuk tutug oncom:
35 gr tepung terigu protein sedang
35 gr maizena
½ st baking powder
1 butir telur
50 ml santan
80 ml air
½ sdt garam
½ st kaldu ayam bubuk
⅓ tutug oncom
Pelengkap:
Nasi putih + 2/3 tutug oncom
Tempe goreng
Tahu goreng
Sambal tomat
Timun