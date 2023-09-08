Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Luluk Sofiatul Jannah Liburan ke Singapura, Tenteng Tas Rp230 Juta

Rayfi Azahra , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |00:32 WIB
Potret Luluk Sofiatul Jannah Liburan ke Singapura, Tenteng Tas Rp230 Juta
Luluk Sofiatul Jannah. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKIBAT ulah Luluk Sofiatul Jannah, suaminya Nuril Huda, akhirnya diturunkan jabatannya. Perkara ini bermula saat seleb TikTok tersebut memarahi seorang anak magang di pusat perbelanjaan. Seleb TikTok itu bahkan sampai menyebut karyawan sebagai babu.

Akibat aksi viralnya tersebut, pihak kepolisian pun memilih untuk menurunkan jabatan suaminya. Padahal, suaminya baru saja diangkat beberapa bulan lalu. Selain itu, aksi Luluk yang kerap pamer barang-barang mewah pun turut menjadi sorotan.

Di media sosial, baik itu Instagram (@luluknurilreal) atau TikTok (luluk.nuril), ia terlihat suka sekali pamer kekayaan. Hidup hedon menjadi bagian dari lifestyle-nya yang tak terpisahkan. Barang-barang yang dipakai pun beberapa terpantau berasal dari rumah mode kenamaan dunia.

Luluk Sophiatul

Salah satu barang mahal yang dia punya adalah tas Hermes. Tas Hermes yang dia miliki berwarna oranye ukuran kecil. Tas mahal itu dia pakai saat pelesiran ke Singapura. Sudah kayak sosialita saja, ya.

Nah, buat harganya sendiri tas Hermes ini ada di kisaran Rp229 jutaan. Kalau dilihat sekilas, kok bagian depan agak menggembung, ya, beda dengan tas yang terlihat clean.

Baca Selengkapnya: 7 Barang Mewah Luluk Sofiatul Jannah, Istri Polisi Probolinggo yang Lagi Viral

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Telusuri berita women lainnya
