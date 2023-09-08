Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon Ungkap Rahasia Gaya Busananya

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |16:00 WIB
Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon Ungkap Rahasia Gaya Busananya
Penampilan Shanna Shannon dan Stevan Pasaribu. (Foto: MPI/Arief Julianto)
SHANNA Shannon dan Stevan Pasaribu menjadi viral usai membawakan lagu Haunting ciptaan Melly Goeslaw. Lagu Haunting yang dirilis pada 5 Juli 2023 menceritakan tentang ego dan gengsi suatu pasangan.

Walaupun baru kenal karena duet tersebut, namun chemistry dari kedua penyanyi tersebut tetap dapat dirasakan oleh para netizen. Ini tentu menjadi tantangan bagi Shannon dalam membawa lagu ciptaan Melly Goeslaw tersebut.

“Ini menjadi tantangan buat aku karena ini pertama kalinya membawakan lagu up beat,” kata Shannon dalam acara Guest Star, beberapa waktu lalu.

Shanna dan Stevan

Dibalik suara mereka yang bisa bikin hati para netizen baper, ternyata style Shanna Shannon dan Stevan Pasaribu juga menarik untuk diulas. Saat ditanya tentang sosok inspirasi dalam styling, mereka pun memberikan jawabnnya masing-masing.

Halaman:
1 2
      
