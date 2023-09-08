Galuh Indrajita Ceritakan Inspirasi Gaya Busananya, Berawal dari Referensi Pinterest

GALUH Indrajita atau kerap disapa Galuh menjadi Host Guest Star salah satu program TV MNC pada Rabu 6 September 2023. Menariknya, fashion and styling yang dikenakan Galuh di desain sendiri olehnya.

Pada kesempatan tersebut Galuh mengaku kerap mencari referensi busana dari internet untuk menunjang penampilannya kala berada di layar kaca.

“Awalnya aku ngeliat dari Pinterest dan karena band aku genrenya RnB jadi aku cari style HipHop RnB pada saat itu. Dan terciptalah style aku sekarang yang terbilang unik,” tutur Galuh kepada Okezone, beberapa waktu lalu.

Penyanyi HipHop tersebut juga mengungkapkan bahwa HipHop RnB bukanlah stylenya dia dari dulu. Dia mengaku sebelumnya tampak lebih feminim dengan rok atau dress.

“Sebenernya style aku ga kaya gini, bisa dibilang style aku dulu pertama kali lebih feminim, menggunakan rok dan kadang pake dress. Sampe suatu saat aku manggung, aku denger dari temen aku sendiri ada yang ngomong kalo penyanyinya jelek karena stylenya sama kaya penonton," ucapnya.

"Karena aku dulu gabiasa mix n max baju karena aku plus size dan nyari baju itu susah makanya pake baju itu yang cukup dan enak diliat aja,” tuturnya.

(Leonardus Selwyn)