Gaya Kylie Jenner Jinjing Tas Hermes Langka ke Konser Beyonce, Harganya Hampir Rp1 Miliar

BUKAN Kylie Jenner namanya jika penampilannya di depan publik tidak menjadi headline pemberitaan. Ya, kali ini Kylie kembali jadi sorotan publik.

Bukan hanya akhirnya debut bersama sang kekasih, Timothée Chalamet untuk pertama kalinya di depan umum. Tapi juga karena gaya penampilan, tepatnya tas yang dibawa hot mom satu ini saat menonton konser Beyonce di Inglewood, California belum lama ini.

Bagaimana tak menjadi perhatian? Pasalnya, dikutip dari Page Six, Jumat (8/9/2023) tas yang dibawa Kylie adalah tas Hermes langka, sterling silver Hermes yang dibanderol seharga USD60000 atau sekira Rp920,4juta alias hampir Rp1miliar.

(Foto: Twitter @portaljennerin)