Nia Ramadhani Pamer Rambut Cornrow saat Lari Marathon, Tuai Pujian Netizen

NIA Ramadhani tampil cantik dengan gaya rambut cornrow saat lari marathon. Penampilannya semakin kece dengan menggunakan busana olahraga serba hitam, ditambah kaus kaki berwarna terang dan nyentrik. Tak heran jika penampilan Nia Ramadhani ini berhasil mencuri perhatian netizen.

Lewat unggahan di akun Instagram miliknya Istri Ardi Bakrie itu terlihat menata rambutnya dengan gaya cornrow dikepang pada bagian atas kepalanya. Lalu Nia membiarkan rambut panjangnya dikuncir membentuk ponytail dan terurai hingga ke punggung dengan sentuhan beberapa kepangan di rambutnya.

"Menurut gue, gue sporty banget!," tulis Nia, dikutip dalam Instagram miliknya @ramadhaniabakrie, Jumat (8/9/2023).

Sekedar informasi bahwa menurut laman All Things Hair, gaya rambut cornrow adalah gaya kepang tradisional di mana model tersebut dilakukan sangat dekat dengan kulit kepala. Dinamakan dengan kepang cornrow karena tampilannya yang seperti barisan jagung simetris dan rapi di ladang.

Kini gaya cornrow sudah memiliki banyak variasinya, sehingga tidak hanya untuk rambut panjang, tetapi rambut pendek juga dapat mencoba model gaya rambut ini.