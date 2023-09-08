Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Dinner Sebelum Paris Fashion Week, Amanda Rawles Cantik Pakai Slim Dres Kotak-Kotak

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |04:04 WIB
Dinner Sebelum Paris Fashion Week, Amanda Rawles Cantik Pakai Slim Dres Kotak-Kotak
Amanda Rawles. (Foto: Instagram)
ARTIS cantik Amanda Rawles terbang ke Paris untuk menghadiri undangan Paris Fashion Week sekaligus dinner bersama brand Longchamp. Momen itu dia bagikan di laman Instagramnya.

Saat acara dinner, Amanda tampil kece dengan slim dress kotak-kotak. Penampilannya begitu memukau dalam foto itu. "Last night's warm welcome dinner," tulis Amanda dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa potret cantik Amanda di foto itu? Berikut rangkumannya dari Instagram @amandawarles.

Foto OOTD

Amanda Rawles

Amanda Rawless tampil kece memakai slim dress kotak-kotak dengan aksen belahan tinggi. Dia juga menambahkan high boots hitam dan sling bag merah pada penampilannya. Penampilan Amanda di foto ini begitu memukau.

Pakai makeup flawless

Amanda Rawles

Pada foto selanjutnya dia memakai flawless pada penampilannya itu. Dia memilih makeup nuansa pink pada eyeshadow dan lipstiknya. Sementara itu, tampilan rambutnya dikuncir rapi.

