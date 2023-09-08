ITO EN Hojicha Tawarkan Perpaduan Aroma Wangi dan Rasa Otentik Jepang

DUNIA teh Indonesia siap menyambut kedatangan produk istimewa: ITO EN Hojicha. Diproyeksikan akan hadir di Indonesia pada pertengahan September 2023, produk minuman teh dalam kemasan tanpa gula (zero calorie) ini merupakan salah satu varian teh tawar sehat dari ITO EN yang telah disukai dan diminum rutin oleh para konsumen di Jepang maupun negara luar lainnya.

Apa Itu Hojicha?

Hojicha adalah teh hijau yang dipanggang (roasted green tea) sehingga berubah menjadi cokelat keemasan. Proses roasting dengan suhu, waktu dan adukan yang tepat ini menghasilkan rasa teh dengan kedalaman dan kompleksitas cita rasa, disertai oleh aroma yang wangi unik.

Tidak hanya sekadar kelezatan rasa, teh Hojicha juga menyuguhkan manfaat kesehatan yang memukau. Kandungan antioksidannya yang tinggi berperan dalam melindungi tubuh dari efek merusak akibat radikal bebas.

Selanjutnya, adanya L-tehanine dalam teh Hojicha bisa memberikan efek relaksasi serta membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi.