Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 8 September: Leo Ingin Menyendiri dan Virgo Ada yang Menghalangi Ambisi

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |03:00 WIB
Ramalan Zodiak 8 September: Leo Ingin Menyendiri dan Virgo Ada yang Menghalangi Ambisi
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA penerawangan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda menuju akhir pekan di bulan September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Leo dan Virgo seperti dilansir dari New York Daily News.

1. Leo: Jika biasanya para Leo suka keramaian, dan suka jadi pusat perhatian di pesta. Hari ini agak beda, karena Anda mungkin tiba-tiba merasa ingin menyendiri atau menghindari obrolan dengan orang lain. Sampai bikin diri sendiri bingung, tapi tidak perlu khawatir karena perasaan ini tak permanen kok.

2. Virgo: Ada orang tertentu yang mungkin menghalangi ambisimu hari ini. Padahal Anda sudah sangat siap untuk bekerja keras demi meningkatkan kehidupan profesionalmu.

Seseorang mungkin muncul dan memberikan kritik yang kurang bagus terhadap pekerjaan Anda, atau seorang teman mungkin gagal menjadi sistem pendukung yang Anda butuhkan. Hindari hal-hal kecil seperti ini jadi bikin rasa percaya diri hilang.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement