Ramalan Zodiak 8 September: Gemini Jangan Terjebak Kesedihan, Cancer Kebingungan

APA kata prediksi peruntungan tanda zodiak Anda menuju akhir pekan di bulan September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Gemini dan Cancer, seperti dilansir dari New York Daily News.

1. Gemini: Jumat ini jadi hari yang kurang menarik bagi orang-orang Gemini, karena hal-hal yang biasanya mendorong Anda untuk semangat maju mungkin tidak lagi terluhat menarik. Jangan biarkan kesedihan ini mengambil alih hari Anda.

2. Cancer: Ingat apa yang Anda lihat, bisa jadi merupakan dua hal yang sangat berbeda. Hari ini memangh penuh petualangan bagi para Cancer, yang akhirnya bisa bikin kebingungan. Berhati-hatilah agar tidak hanyut terlalu jauh, karena Anda bisa berakhir di tempat di luar jangkauan diri.

(Rizky Pradita Ananda)