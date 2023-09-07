Ramalan Zodiak 8 September: Aries Simpan Dulu Informasi Penting, Taurus Ada Godaan

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda menuju akhir pekan di bulan September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Aries dan Taurus, seperti dilansir dari New York Daily News.

1. Aries : Hari ini skill komunikasi para Aries sedang diuji, Anda disarankan untuk menyimpan dulu topik atau presentasi penting untuk hari lain, karena kata-kata Anda kemungkinan besar akan meleset.

Tapi untungnya, kreativitas para Aries tetap lancar hari ini, sehingga tugas atau pekerjaan yang butuh skill artistik tetap lancar.

2. Taurus: Ada halangan yang datang dari orang-orang sekitar, seolah menghalangi Anda yang sebetulnya ingin produktif hari ini, meskipun mereka bermaksud baik. Rehat sejenak untuk bermain sah-sah saja, meskipun ada pekerjaan yang harus Anda lakukan. Tapi ingat, selesaikan dulu semuanya baru Anda bisa bermain-main.

(Rizky Pradita Ananda)