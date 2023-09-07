5 Potret Rumah Pratama Arhan yang Baru Direnovasi

POTRET Rumah Pratama Arhan, yang baru direnovasi kini kian menjadi sorotan publik. Pasalnya, dahulu rumah Pratama Arhan yang berlokasi di Blora, Jawa Tengah itu hanya sekadar rumah sederhana yang berdinding kayu.

Namun seiring berjalannya waktu dengan karir Arhan yang cemerlang sebagai bintang pemain sepak bola Timnas Indonesia, kini ia telah berhasil menyulap rumahnya menjadi hunian yang lebih nyaman dan tertata dengan rapi.

Penasaran seperti apa potret rumah Pratama Arhan yang baru direnovasi? Yuk, simak informasi selengkapnya di bawah ini, sebagimana diwarta dari kanal Youtube Cak Iwan Channel New, Kamis (7/9/2023)

1. Tampak depan: Ini Penampakan depan rumah Pratama Arhan usai direnovasi yang di cat dengan warna abu sehingga terkesan terlihat lebih cerah.

(Potret Rumah Pratama Arhan, Foto: Youtube Cak Iwan Channel New)

2. Ruang tamu minimalis: Ruang tamunya dilengkapi dengan karpet coklat, meja dari kaca, dan sofa berwarna emas yang membuat ruangan tersebut terlihat minimalis.

(Potret Rumah Pratama Arhan, Foto: Youtube Cak Iwan Channel New)