HOME WOMEN LIFE

Ini Alasan Pevoli Cantik Yolla Yuliana Tak Pernah Pacaran dengan Pemain Sepak Bola

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |18:28 WIB
Ini Alasan Pevoli Cantik Yolla Yuliana Tak Pernah Pacaran dengan Pemain Sepak Bola
Ilustrasi hubungan asmara Yolla Yuliana (Foto: Instagram/yollayuliana1515)
A
A
A

BEGINI alasan pevoli cantik Yolla Yuliana tak pernah pacaran dengan pemain sepak bola manapun sehingga bikin penasaran para fans atlet cantik satu ini.

Sudah banyak diketahui bila mayoritas mantan kekasih wanita kelahiran Bandung ini merupakan atlet cabor basket, voli, dan badminton.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (7/9/2023), ibu satu anak ini mengaku sudah berpacaran sejak SMA. Dari semua mantan pacarnya tidak ada yang berprofesi sebagai pemain sepak bola. Termasuk mantan suaminya, Kaesar Akbar, yang merupakan atlet bulutangkis.

"Kemarin kan gue sama atlet melulu. Mantan gue banyak yang atlet, basket, sama voli,” ujar Yolla Yuliana melansir kanal Youtube HAS Entertainment belum lama ini.

“Mantan suami atlet badminton," lanjutnya.

Nama Yolla Yuliana sempat meroket saat memutuskan menikah dengan Kaesar Akbar pada tahun 2017. Dari pernikahannya dengan mantan atlet bulutangkis itu, ia memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Rumi.

Namun disayangkan karena usia rumah tangga keduanya hanya berlangsung cukup singkat atau selama tiga tahun.

Melalui podcast tersebut, alasan pevoli cantik Yolla Yuliana tak pernah pacaran dengan pemain sepak bola karena tidak mengerti tentang bola. Dia juga mengaku memang belum menemukan sosok yang tepat menjadi kekasih hatinya.

"Engga pernah sama bola, nggak ngerti soalnya. Pernah deket cuma nggak pacaran.” jelas wanita berusia berusia 29 tahun ini.

"Emang belom aja,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
