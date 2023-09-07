7 Potret Abdul Mateen, Pangeran Brunei Darussalam di Gala Dinner KTT ASEAN 2023

POTRET Abdul Mateen kini menjadi bahan perbincangan menarik di kalangan netizen. Pasalnya, belum lama ini Pangeran Brunei Darussalam tersebut kembali mengunjungi Indonesia.

Dalam kunjungannya, Pangeran Abdul Mateen datang bersama sang ayah, Sultan Hassanal Bolkiah, untuk menghadiri acara Gala Dinner KTT ASEAN 2023 di Hutan Kota Plataran, Jakarta, pada Rabu 6 September.

Sosoknya yang tampan dan gagah bak pangeran dari negeri dongeng pun dengan cepat langsung mencuri perhatian netizen.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (7/9/2023), berikut 7 potret Abdul Mateen yang mungkin bisa membuat Kaum Hawa meleleh.

1. Hadiri Gala Dinner KTT ASEAN 2023 menggunakan batik

Dalam acara Gala Dinner KTT ASEAN 2023, Sultan Hassanal Bolkiah dan Pangeran Abdul Mateen, sama-sama mengenakan batik namun dengan warna dan corak yang berbeda.

Pria berusia 32 tahun tersebut tampak mengenakan batik berwarna hijau tosca dengan motif serat daun. Sedangkan sang ayah mengenakan batik berwarna coklat dengan dengan aksen berwarna biru, kuning, dan emas.

2. Mengikuti rangkaian KTT ASEAN di Jakarta

Pangeran Abdul Mateen sebelumnya diketahui pernah mengunjungi Indonesia beberapa kali bersama sang ayah untuk menghadiri acara kenegaraan. Sebelumnya ia menjadi sorotan saat menghadiri KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada 10-11 Mei 2023 lalu.

Pada acara kali ini, ia tampak hadir dalam rangkaian acara KTT ASEAN 2023 di Jakarta dan duduk di samping sang ayah. Dalam acara tersebut, Abdul Mateen terlihat begitu serius menyimak jalannya konferensi.