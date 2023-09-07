100 Nama Bayi Laki-Laki Islami 2 Kata Dalam Al Quran Modern dan Penuh Makna
SETIDAKNYA ada 100 nama bayi laki-laki Islami 2 kata yang terdapat dalam Alquran dengan nuansa modern dan penuh makna. Nama tersebut penting untuk dapat dijadikan referensi.
Nama anak adalah doa yang ayah dan ibu titipkan kepada buah hatinya. Oleh sebab itu, pemilihan nama harus memiliki makna yang baik agar anak juga tumbuh dengan pribadi yang baik.
Bagi umat Muslim, nama-nama Islami dapat diambil dari nama-nama sahabat pada zaman rasul dahulu. Selain itu nama anak juga dapat diambil dari kata-kata yang terkandung dalam kitab suci Alquran.
Berikut Okezone bantu rangkum dari berbagai sumber, Kamis (7/9/2023), untuk nama 100 nama bayi laki-laki islami 2 kata dalam Alquran modern dan penuh makna.
- Adnan Tariq: Anak yang bersinar, bercahaya kelak akan masuk surga
- Azmi Jabbar: kekal dan diutamakan
- Azhar Qamar: Laki-laki yang bersinar dan bercahaya
- Aziz Qosim: Laki-laki yang perkasa dan tampan
- Andara Bahy: Laki-laki yang tampan seperti cahaya bulan
- Abid Dilnawaz: Anak yang kuat dan menarik
- Alim Jair: Laki-laki yang berilmu dan bersinar
- Batsya Hanan: kuat dan penyayang
- Bassam Raza: Anak yang tampan
- Bilal Marva: Air yang sungguh indah
- Chairul Umam: sebaik umat
- Dalilan Nashih: bukti dari seseorang yang baik
- Dafi Danish: Pria yang cerdas
- Danish Bachir: Laki-laki yang penuh ilmu dan cerdas
- Dzakwaan Zayyan: Anak yang cerdik dan rupawan