Masih Ingat dengan Nenek Rohaya yang Viral Nikahi Remaja Beda 55 Tahun? Ternyata Ada Kabar Duka

MASIH ingat dengan Nenek Rohaya? Nenek yang viral karena dinikahi seorang pemuda bernama Slamet Riyadi. Pasangan ini sempat viral karena perbedaan usia ketika menikah mencapai 55 tahun.

Pasangan ini pun sudah membina rumah tangga selama 6 tahun. Setelah menjalin rumah tangga Slamet membanggakan pernikahannya. Sayangnya, ketika usia Slamet 22 tahun dan Rohaya 77 tahun, Nenek Rohaya pun tutup usia. Ia meninggal Rabu 6 September 2023, pukul 11.30 WIB.

"Meninggal karena usia. Kan Nek Rohaya sudah 77 tahun sekarang, sudah sering sakit-sakitan. Sakit biasa, namanya orangtua. Ada rematik, sesak napas. Bisa dibilang sakit komplikasilah," ungkap Amzal, kerabat Rohaya sekaligus kepala dusun setempat kepada.

Memang, selama sebulan terakhir, Rohaya sudah keluar masuk rumah sakit karena menjalani rawat jalan. Selama proses berobat tersebut, sang suami Selamet pun tetap setia menemani.

"Sakitnya itu sudah sekitar satu bulanan. Semua warga di sini tahu karena memang mereka (Rohaya dan Selamet) orang yang bersosial dengan masyarakat. Mereka selalu bercerita apa yang mereka alami," ujarnya.

Warga sekitar, lanjut Amzal, juga tahu bagaimana rumah tangga keduanya. Menurut dia, keduanya hidup harmonis dan bahagia sejak menikah 2017 lalu.