Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Masih Ingat dengan Nenek Rohaya yang Viral Nikahi Remaja Beda 55 Tahun? Ternyata Ada Kabar Duka

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |15:16 WIB
Masih Ingat dengan Nenek Rohaya yang Viral Nikahi Remaja Beda 55 Tahun? Ternyata Ada Kabar Duka
Nenek Rohaya dan Slamet Riyadi (Foto: @ndorobeii/Instagram)
A
A
A

MASIH ingat dengan Nenek Rohaya? Nenek yang viral karena dinikahi seorang pemuda bernama Slamet Riyadi. Pasangan ini sempat viral karena perbedaan usia ketika menikah mencapai 55 tahun.

Pasangan ini pun sudah membina rumah tangga selama 6 tahun. Setelah menjalin rumah tangga Slamet membanggakan pernikahannya. Sayangnya, ketika usia Slamet 22 tahun dan Rohaya 77 tahun, Nenek Rohaya pun tutup usia. Ia meninggal Rabu 6 September 2023, pukul 11.30 WIB.

Nenek Rohaya

"Meninggal karena usia. Kan Nek Rohaya sudah 77 tahun sekarang, sudah sering sakit-sakitan. Sakit biasa, namanya orangtua. Ada rematik, sesak napas. Bisa dibilang sakit komplikasilah," ungkap Amzal, kerabat Rohaya sekaligus kepala dusun setempat kepada.

Memang, selama sebulan terakhir, Rohaya sudah keluar masuk rumah sakit karena menjalani rawat jalan. Selama proses berobat tersebut, sang suami Selamet pun tetap setia menemani.

"Sakitnya itu sudah sekitar satu bulanan. Semua warga di sini tahu karena memang mereka (Rohaya dan Selamet) orang yang bersosial dengan masyarakat. Mereka selalu bercerita apa yang mereka alami," ujarnya.

Warga sekitar, lanjut Amzal, juga tahu bagaimana rumah tangga keduanya. Menurut dia, keduanya hidup harmonis dan bahagia sejak menikah 2017 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement