100 Nama Bayi Perempuan Islami Tercantik

REKOMENDASI nama bayi perempuan Islami tercantik bisa jadi pilihan untuk calon orangtua. Tentunya memiliki nama yang indah bisa mencerminkan si buah hati nantinya.

Tak jarang, orangtua memberikan nama berdasarkan Alquran dengan harapan bisa memberikan manfaat dan keberkahan. Terlebih jika si kecil berjenis kelamin perempuan.

Berikut 100 nama bayi perempuan Islami tercantik dan artinya dalam Alquran yang telah disadur dari Momjunction:

1. A'dab : Punya makna harapan atau kebutuhan dalam bahasa Arab.

2. Aafia : sehat dan cantik, Menyelamatkan

3. Aafreen: Indah dan menakjubkan

4. Aakifa : wanita yang mengabdikan hidupnya untuk Allah

5. Aaleyah : Artinya punya kedudukan sosial yang ditinggikan atau tertinggi'

6. Aamira : berasal dari bahasa Urdu yang berarti 'makmur' dan 'penuh kehidupan'

7. Khadijah: terkenal sebagai nama istri pertama Nabi Muhammad SAW. Artinya 'dapat dipercaya'.

8. Khairah: Nama Islami ini memiliki arti 'terbaik', 'baik', atau 'berbudi luhur' dan merupakan salah satu nama unik

9. Waarithah: sukses

10. Wadhaa: cantik