HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ojan Sketsa Terkini, Sudah Dewasa dan Kini Jadi YouTuber

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |08:02 WIB
5 Potret Ojan Sketsa Terkini, Sudah Dewasa dan Kini Jadi YouTuber
Ilustrasi potret Ojan Sketsa yang kini jadi konten kreator (Foto: Instagram/Reynold Lee)
A
A
A

SETIDAKNYA ada 5 potret Ojan Sketsa yang kini mencuri perhatian. Bagaimana tidak, pria yang memiliki nama asli Rozan Aribah Siregar ini mulai dikenal ketika mengikuti tayangan komedi sitkom di stasiun televisi beberapa tahun silam.

Dia juga dikenal dengan mimik wajah dan gaya humor yang identik dengan kalimat 'Tatap mata Ojan'.

Penasaran seperti apa dia sekarang? Berikut potretnya dikutip dari akun Instagram @rozanribahsiregar, Kamis (7/9/2023).

1. Gagah naik motor

Ojan kini telah tumbuh menjadi pria dewasa yang wajahnya tak kalah tampan. Layaknya pria dewasa, dia pun memiliki style dan gaya yang khas seperti ketika naik motor.

Dia cukup kece dengan memakai jaket cokelat dan celana hitam. Tak lupa dia menyematkan kaca mata hitam.

2. Cool dengan kaus hitam

Gaya Ojan Sketsa satu ini pasti membuat hati para wanita luluh. Bagaimana tidak, dia begitu kece dengan kaus hitam dengan jam tangan yang terlihat macho.

Halaman:
1 2
      
