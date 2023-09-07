Potret Pratama Arhan dan Azizah Salsha Tiba di Indonesia

TERDAPAT sejumlah potret Pratama Arhan dan Azizah Salsha tiba di Indonesia langsung jadi perbincangan publik. Pengantin baru ini tiba di tanah air pada malam Senin, (04/09/23) disambut oleh keluarga dan sahabat.

Pratama Arhan resmi menikah dengan Azizah Salsha pada 20 Agustus 2023 di Jepang. Putri anggota DPR RI itu lantas mengikuti sang suami tinggal di Jepang. Namun kini Pratama Arhan dan Azizah Salsha terlihat kembali ke kampung halaman.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (7/9/2023), berikut adalah potret Pratama Arhan dan Azizah Salsha tiba di Indonesia setelah melangsungkan pernikahan di Jepang:

1. Arhan dan Azizah Salsha Tiba di Bandara

Pasangan pengantin baru Pratama Arhan dan Azizah Salsha baru saja tiba di bandara. Keduanya mendapat sambutan hangat dari keluarga dan rekan terdekat.

Baik Pratama Arhan maupun Azizah Salsha mengenakan busana kasual. Arhan tampak senyum ke kamera. Sementara, Azizah masih malu-malu tapi tetap memperlihatkan senyum manisnya.

2. Disambut Sahabat Dekat

Kedatangan Arhan dan Zize, nama panggilan Azizah Salsha, sangat dinantikan oleh sahabat dekat mereka. Setibanya di rumah keduanya langsung mengabadikan momen bersama sahabat. Keduanya kini terlihat sangat bahagia, setelah sebelumnya jauh dari keluarga dan sahabat-sahabat.

3. Masih Malu-malu

Potret Pratama Arhan dan Azizah Salsha yang malu-malu kian menunjukkan kemesraan mereka di depan media. Terlebih lagi Azizah Salsha yang masih terlihat canggung bersebelahan dengan sang suami. Hal ini berbeda dengan Arhan yang nampak lebih santai.