Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Pratama Arhan dan Azizah Salsha Tiba di Indonesia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |07:13 WIB
Potret Pratama Arhan dan Azizah Salsha Tiba di Indonesia
Ilustrasi untuk pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsha (Foto: Instagram)
A
A
A

TERDAPAT sejumlah potret Pratama Arhan dan Azizah Salsha tiba di Indonesia langsung jadi perbincangan publik. Pengantin baru ini tiba di tanah air pada malam Senin, (04/09/23) disambut oleh keluarga dan sahabat.

Pratama Arhan resmi menikah dengan Azizah Salsha pada 20 Agustus 2023 di Jepang. Putri anggota DPR RI itu lantas mengikuti sang suami tinggal di Jepang. Namun kini Pratama Arhan dan Azizah Salsha terlihat kembali ke kampung halaman.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (7/9/2023), berikut adalah potret Pratama Arhan dan Azizah Salsha tiba di Indonesia setelah melangsungkan pernikahan di Jepang:

1. Arhan dan Azizah Salsha Tiba di Bandara

Pasangan pengantin baru Pratama Arhan dan Azizah Salsha baru saja tiba di bandara. Keduanya mendapat sambutan hangat dari keluarga dan rekan terdekat.

Baik Pratama Arhan maupun Azizah Salsha mengenakan busana kasual. Arhan tampak senyum ke kamera. Sementara, Azizah masih malu-malu tapi tetap memperlihatkan senyum manisnya.

2. Disambut Sahabat Dekat

Kedatangan Arhan dan Zize, nama panggilan Azizah Salsha, sangat dinantikan oleh sahabat dekat mereka. Setibanya di rumah keduanya langsung mengabadikan momen bersama sahabat. Keduanya kini terlihat sangat bahagia, setelah sebelumnya jauh dari keluarga dan sahabat-sahabat.

3. Masih Malu-malu

Potret Pratama Arhan dan Azizah Salsha yang malu-malu kian menunjukkan kemesraan mereka di depan media. Terlebih lagi Azizah Salsha yang masih terlihat canggung bersebelahan dengan sang suami. Hal ini berbeda dengan Arhan yang nampak lebih santai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175//timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191155//timnas_indonesia-9qpu_large.jpg
Drawing Piala AFF 2026 Bakal Digelar di Jakarta, Waktunya Timnas Indonesia Juara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005//jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982//john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973//kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190968//asnawi_mangkualam_gagal_gabung_persib_bandung_pada_musim_panas_2025_portfcofficial-PFhn_large.jpg
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement