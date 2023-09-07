Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Sienna Kasyafani, Sempat Kepo Isu Marshanda di Internet dan Bulat Putuskan Berhijab

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |02:08 WIB
Kisah Sienna Kasyafani, Sempat Kepo Isu Marshanda di Internet dan Bulat Putuskan Berhijab
Ilustrasi untuk Sienna Kasyafani (Foto: Instagram/Ben Kasyafani)
A
A
A

KISAH Sienna Kasyafani yang viral tentu saja menarik untuk diulas. Karena putri dari Marshanda tersebut ramai di sosial media usai bulat dengan keputusannya berhijab. Sosok ibu dan anak ini memang jarang muncul di televisi ataupun berbagai podcast.

Namun, belum lama ini Marshanda dan putri semata wayangnya menyempatkan hadir sebagai bintang tamu di kanal Youtube Daniel Mananta Network. Dalam kesempatan tersebut, Marshanda dan Sienna membahas berbagai topik.

Seperti dilansir dari berbagai sumber, Kamis (7/9/2023), Sienna Ameerah Kasyafani merupakan anak dari pasangan Marshanda dan Ben Kasyafani yang menikah pada 2011. Sayangnya, Sienna harus merasakan perpisahan kedua orang tuanya pada 2014 silam.

Kendati demikian, hubungan baik Ben dan Caca (sapaan akrab Marshanda) meski telah berpisah membuat Sienna tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Kedewasaan Sienna bisa dilihat dari bagaimana ia menyikapi isu-isu tentang Marshanda di masa lalu.

Sebagai informasi, Marshanda merupakan salah satu artis yang terang-terangan mengaku memiliki gangguan kejiwaan bipolar hingga penyakit tumor pada tubuhnya. Isu tersebut sebelumnya pernah menjadi perbincangan hangat di media massa.

Terkait hal itu, Sienna mengaku sempat mencari informasi mengenai isu Marshanda di internet bersama teman-temannya. Namun, ia mengaku heran dengan rumor aneh tentang ibunya. Pasalnya, ia merasa lebih mengenal ibunya.

"Aku tuh pernah Google Ibu, terus aku lihat rumor-rumor banyak banget, kayak apaan sih.” kata Sienna.

"Apaan sih, kayak rumornya aneh-aneh banget," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
