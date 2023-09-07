Contoh Permasalahan Sosial di Indonesia dan Faktor Penyebabnya

TERDAPAT contoh permasalahan sosial di Indonesia yang wajib diketahui dengan benar dan tepat. Pasalnya, permasalahan tersebut dapat terjadi dimana saja, mulai dari lingkup kecil seperti masalah keluarga hingga lingkup yang besar terkait agama dan suku.

Permasalahan sosial di Indonesia akan berdampak besar serta mempengaruhi kondisi masyarakat dan negara itu sendiri ke depannya, apabila jika tidak ditangani dengan benar dan tepat. Oleh sebab itu solusi tindakan tepat, dan cepat sangat perlu direalisasikan demi meminimalisir permasalahan sosial yang terjadi di banyak masyarakat Indonesia.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (7/9/2023) terkait contoh permasalahan sosial di Indonesia dan faktor penyebabnya.

1. Pendidikan yang Rendah

Contoh pertama permasalahan sosial di tanah air adalah pendidikan yang rendah. Hal itu terjadi karena negara Indonesia dilanda kemiskinan yang membuat banyak keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Khususnya hingga pendidikan tinggi. Tidak hanya itu saja, bantuan pemerintah yang tidak tersalurkan dengan tepat menjadi penyebab utamanya.

2. Pengangguran

Contoh kedua permasalahan sosial di tanah air adalah pengangguran. Hal itu turut dirasakan oleh banyak penduduk di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mencari kerja. Tentu saja pemicu tersebut menjadikan pengangguran menjadi lebih banyak karena adanya persaingan sumber daya manusia.