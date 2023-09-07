Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Contoh Permasalahan Sosial di Indonesia dan Faktor Penyebabnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |01:56 WIB
Contoh Permasalahan Sosial di Indonesia dan Faktor Penyebabnya
Ilustrasi untuk permasalahan sosial di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

TERDAPAT contoh permasalahan sosial di Indonesia yang wajib diketahui dengan benar dan tepat. Pasalnya, permasalahan tersebut dapat terjadi dimana saja, mulai dari lingkup kecil seperti masalah keluarga hingga lingkup yang besar terkait agama dan suku.

Permasalahan sosial di Indonesia akan berdampak besar serta mempengaruhi kondisi masyarakat dan negara itu sendiri ke depannya, apabila jika tidak ditangani dengan benar dan tepat. Oleh sebab itu solusi tindakan tepat, dan cepat sangat perlu direalisasikan demi meminimalisir permasalahan sosial yang terjadi di banyak masyarakat Indonesia.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (7/9/2023) terkait contoh permasalahan sosial di Indonesia dan faktor penyebabnya.

1. Pendidikan yang Rendah

Contoh pertama permasalahan sosial di tanah air adalah pendidikan yang rendah. Hal itu terjadi karena negara Indonesia dilanda kemiskinan yang membuat banyak keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Khususnya hingga pendidikan tinggi. Tidak hanya itu saja, bantuan pemerintah yang tidak tersalurkan dengan tepat menjadi penyebab utamanya.

2. Pengangguran

Contoh kedua permasalahan sosial di tanah air adalah pengangguran. Hal itu turut dirasakan oleh banyak penduduk di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mencari kerja. Tentu saja pemicu tersebut menjadikan pengangguran menjadi lebih banyak karena adanya persaingan sumber daya manusia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/612/3141469//sarwendah-Shpt_large.jpg
5 Gaya Sarwendah Pemotretan di Kolam Renang, Cantik bak Putri Duyung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/612/3141139//marco_nicholas-hWDT_large.jpg
5 Potret Marco Nicholas, Putra Diah Permatasari yang Parasnya Setampan Aktor Hollywood!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/612/3141117//tottenham_hotspur-jNrZ_large.jpg
5 Potret Selebrasi Tottenham Hotspur Juara Liga Europa 2024-2025, Netizen Sanjung Habis Son Heung-min
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/612/3141009//bayi-ZtUl_large.jpg
6 Kemampuan Ajaib Bayi, New Mom Wajib Tau!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/612/3129698//6_manfaat_frugal_living_bagi_kesehatan_bukan_cuma_soal_hemat_uang-abzS_large.jpg
6 Manfaat Frugal Living Bagi Kesehatan, Bukan Cuma Soal Hemat Uang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/51/3121894//dragan_talajic_bikin_emosi_masyarakat_tanah_air_jelang_timnas_indonesia_vs_bahrain-0QF6_large.jpg
Masyarakat Indonesia Ngamuk Pelatih Bahrain Sindir Timnas Indonesia: Kami seperti Melawan Wasit!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement