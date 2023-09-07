300 Nama Bayi Perempuan Islam dalam Al-Qur'an
Ilustrasi untuk nama bayi perempuan Islam (Foto:Timesofindia)
Share
https://women.okezone.com/read/2023/09/07/612/2878473/300-nama-bayi-perempuan-islam-dalam-al-qur-an
TERDAPAT 300 nama bayi perempuan Islam dalam Al-Qur'an yang bisa dijadikan referensi dalam memberi nama untuk sang buah hati. Sebab memberikan nama yang baik untuk buah hati tercinta ternyata bukanlah hal mudah.
Salah satunya yang wajib dijadikan pedoman adalah Al-Qur'an dengan harapan mendapati nama bayi perempuan yang berisikan makna, doa dan harapan yang baik. Kelak nama yang disematkan tersebut dapat membawa pengaruh baik bagi orang tua dan sesama.
Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (7/9/2023), terkait 300 nama bayi perempuan Islam dalam Al-Qur'an.
Adila: wanita yang lurus dan adil
Afifah: wanita lembut
Afiyah: wanita yang sehat
Alya Adriana : Anak orang yang sangat suka melakukan kebaikan yang tiada henti nisbahnya.
Alya Jazilah :Anak yang bijak bercakap
Ainun: mata indah
Aiza: perkasa, dihormati, serta mulia. Terdapat dalam QS Al-Maidah (5 : 54)
Aisyah: istri Nabi Muhammad SAW
Alesha: beruntung, selalu dilindungi Allah
Amina: dapat dipercaya
Annisa: perempuan, wanita
Asma: tinggi, cantik
Aqila: bijaksana, cerdas
Atiqa: wanita yang cantik
Avicenna: dokter Islam pertama dan Hafidz
Azizah: perkasa, mulia
Azkiya: cerdas, pintar, bersih
Azzahra: bunga
Afida: hati nurani. Terdapat dalam QS An-Nahl (16 : 78)
Aghnia: kaya. Termuat dalam QS Al-Baqarah (1 : 273)
Bahira: pintar, brilliant
Badaya : permulaan.
Badee : penemu.
Badeela : pengganti.
Badihah : naluri.
Badira : bulan purnama.
Badra : orang yang memulai lebih awal.
Badriya : seperti bulan purnama.
Baduah : inovatif, sangat kreatif.
Baghisha : hujan ringan.
Baheeja : indah, bercahaya.
Barizah: Wanita yang menonjol kebaikannya
Basyarah: Sesuatu yang indah
Bayyinah: Anak yang menjadi bukti cinta kedua orangtuanya
Bahirah: Cantik dan indah
Balqis: nama Ratu di Negeri Saba yang masuk Islam
Balqis Khansa Alya: Anak perempuan baik dengan derajat tinggi seperti Ratu Balqis
Batsnah Labiqa Raisya: Perempuan yang cantik, pandai, berani dan kaya
Basyira Syadza Nashira: Pembawa kabar gembira yang sangat pintar dan harum namanya