HOME WOMEN LIFE

300 Nama Bayi Perempuan Islam dalam Al-Qur'an

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |01:43 WIB
300 Nama Bayi Perempuan Islam dalam Al-Qur'an
Ilustrasi untuk nama bayi perempuan Islam (Foto:Timesofindia)
A
A
A

TERDAPAT 300 nama bayi perempuan Islam dalam Al-Qur'an yang bisa dijadikan referensi dalam memberi nama untuk sang buah hati. Sebab memberikan nama yang baik untuk buah hati tercinta ternyata bukanlah hal mudah.

Salah satunya yang wajib dijadikan pedoman adalah Al-Qur'an dengan harapan mendapati nama bayi perempuan yang berisikan makna, doa dan harapan yang baik. Kelak nama yang disematkan tersebut dapat membawa pengaruh baik bagi orang tua dan sesama.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (7/9/2023), terkait 300 nama bayi perempuan Islam dalam Al-Qur'an.

  • Adila: wanita yang lurus dan adil
  • Afifah: wanita lembut
  • Afiyah: wanita yang sehat
  • Alya Adriana : Anak orang yang sangat suka melakukan kebaikan yang tiada henti nisbahnya.
  • Alya Jazilah :Anak yang bijak bercakap
  • Ainun: mata indah
  • Aiza: perkasa, dihormati, serta mulia. Terdapat dalam QS Al-Maidah (5 : 54)
  • Aisyah: istri Nabi Muhammad SAW
  • Alesha: beruntung, selalu dilindungi Allah
  • Amina: dapat dipercaya
  • Annisa: perempuan, wanita
  • Asma: tinggi, cantik
  • Aqila: bijaksana, cerdas
  • Atiqa: wanita yang cantik
  • Avicenna: dokter Islam pertama dan Hafidz
  • Azizah: perkasa, mulia
  • Azkiya: cerdas, pintar, bersih
  • Azzahra: bunga
  • Afida: hati nurani. Terdapat dalam QS An-Nahl (16 : 78)
  • Aghnia: kaya. Termuat dalam QS Al-Baqarah (1 : 273)
  • Bahira: pintar, brilliant
  • Badaya : permulaan.
  • Badee : penemu.
  • Badeela : pengganti.
  • Badihah : naluri.
  • Badira : bulan purnama.
  • Badra : orang yang memulai lebih awal.
  • Badriya : seperti bulan purnama.
  • Baduah : inovatif, sangat kreatif.
  • Baghisha : hujan ringan.
  • Baheeja : indah, bercahaya.
  • Barizah: Wanita yang menonjol kebaikannya
  • Basyarah: Sesuatu yang indah
  • Bayyinah: Anak yang menjadi bukti cinta kedua orangtuanya
  • Bahirah: Cantik dan indah
  • Balqis: nama Ratu di Negeri Saba yang masuk Islam
  • Balqis Khansa Alya: Anak perempuan baik dengan derajat tinggi seperti Ratu Balqis
  • Batsnah Labiqa Raisya: Perempuan yang cantik, pandai, berani dan kaya
  • Basyira Syadza Nashira: Pembawa kabar gembira yang sangat pintar dan harum namanya

Halaman:
1 2 3
      
