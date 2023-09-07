Marak Kasus Kadar SPF Palsu, 5 Tips Membeli Sunscreen yang Tepat

BEBERAPA waktu belakangan ini media sosial dihebohkan dengan kasus produk sunscreen dengan kadar SPF palsu. Diduga ada sebuah produk yang melakukan klaim SPF 50 tapi ternyata hanya SPF 2.

Blogger yang aktif di TikTok, Ericko sempat melakukan tes mesin lab dan tes kulit manusia untuk mengukur nilai kandungan SPF pada sunscreen. Setelah hasil tes keluar, beberapa sunscreen ternyata tidak memiliki nilai SPF seperti yang diiklankan.

Sebagian merek sunscreen yang mengklaim SPF 50 ternyata kandungan SPF-nya kurang dari 50, konten ini cukup membuat heboh netizen karena khawatir sunscreen yang mereka gunakan mengandung SPF palsu.

Pasalnya sunscreen memiliki peran penting untuk melindungi kulit dari sinar UV. Hopkins Medicine menyebut sunscreen bisa menjaga kesehatan kulit wajah. Jika digunakan setiap hari dengan tepat, produk ini bisa mencegah terjadinya sunburn dan penuaan dini yang disertai flek hitam, kerutan, hingga kanker kulit.

Bila adanya kasus SPF palsu ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu, penting untuk tahu tips memilih sunscreen yang tepat sebelum membelinya. Berikut rangkumannya dari siaran pers Unitary Sunscreen, Kamis (7/9/2023)

1. Perhatikan pengujian merek sunscreen: Sebelum membeli sunscreen disarankan untuk memperhatikan kualitas sunscreen yang memiliki laporan pengujian merek oleh organisasi yang berintegritas tinggi.

Dilihat dari data saat ini, pemasok bahan baku kosmetik terkenal di dunia antara lain BASF dari Jerman, Royal DSM dari Belanda, Evonik dari Jerman, Givaudan dari Swiss, Dow Chemical dari Amerika Serikat, Firmenich dari Swiss, Solvay dari Belgia, dan Lonza Swiss.

Konsumen dapat memastikan efektivitas dan keamanan sunscreen dengan memeriksa apakah filter UV yang digunakan pada sunscreen berasal dari pemasok ternama tersebut. Di antara pemasok bahan baku kosmetik ini, agen filter UV yang paling terkenal adalah Royal DSM dari Belanda yang punya pengalaman 40 tahun dalam produksi, seleksi dan bahan baku sunscreen.

BACA JUGA: