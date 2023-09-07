Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Marion Jola Pamer Rambut Baru, Makin Cantik dan Fresh

Rayfi Azahra , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |08:01 WIB
Marion Jola Pamer Rambut Baru, Makin Cantik dan Fresh
Marion Jola. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI Marion Jola selalu menarik perhatian publik. Perempuan yang dikenal sebagai Lala ini memiliki suara yang bagus dan tubuh yang indah.

Lala sering mengunggah foto-foto seksinya di akun media sosial pribadinya. Tak jarang netizen memberikan komentar yang catchy. Perempuan cantik ini pun pintar mengubah gaya rambutnya, sehingga terlihat selalu fresh.

Dengan kepercayaan diri yang tinggi, tidak heran Marion Jola selalu terlihat cantik dengan berbagai model rambut. Seperti pada gaya rambut terbarunya kali ini, Marion Jola tampak lebih berani dengan warna rambut terang, yakni warna merah.

Dalam postingan terbarunya, ia tampil memukau dalam pakaian dress berwarna merah. Rambutnya juga berbeda dengan warna merah menyala.

Lalu, seperti apa penampilan baru dari wanita yang akrab disapa Lala ini dengan gaya rambut berwarna merah? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagram @lalamarionmj.

Makin hot

Marion Jola

Dalam foto yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, penampilan Lala makin terlihat hot dengan rambut berwarna merahnya. Meski masih tampak konsisten dengan gaya rambut bob, aura seksinya tampak kian terpancar dengan warna rambut tersebut.

Pamer body goals

Marion Jola

Pada foto selanjutnya, Marion Jola nampak menunjukkan body goalsnya. Dress yang dia pakai terlihat ketat mengekspos lekuk tubuh memberi kesan seksi dan hot.

Selain itu, dress juga memiliki belahan tinggi sehingga paha mulusnya begitu terlihat. Lala juga menunjukkan beberapa gaya hotnya yang khas.

"You look so pretty," komen @fram***

"Merah merona," kata @fai***

Halaman:
1 2
      
