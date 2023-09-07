Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Contoh Poster Pangan Lokal Indonesia untuk Gaya Hidup Sehat

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |19:05 WIB
Contoh Poster Pangan Lokal Indonesia untuk Gaya Hidup Sehat
Ilustrasi poster pangan lokal (Foto: Okezone)
A
A
A

Beberapa contoh poster pangan lokal Indonesia ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran di sekolah mengenai potensi pangan yang dihasilkan oleh para petani di negeri ini.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan pangan melimpah. Sayangnya, masih sering ditemui orang-orang yang lebih menyukai produk pangan impor. Padahal panganan lokal asli Indonesia tidak kalah dengan dari luar negeri karena memiliki manfaat yang sama, bahkan kadang nilai gizinya lebih tinggi.

Berikut contoh poster pangan lokal Indonesia yang bisa Anda pasang di dalam kelas maupun di majalah dinding (mading) sekolah.

1. Jenis pangan sumber karbohidrat

Contoh poster pangan lokal Indonesia yang pertama adalah mengenai jenis-jenis sumber karbohidrat selain nasi. Beras sejatinya merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia yang dikenal tinggi akan kandungan karbohidratnya.

Selain itu, rupanya ada bahan-bahan selain beras sebagai pengganti sumber karbohidrat. Seperti singkong, jagung, talas, kentang, sagu, hingga pisang.

Halaman:
1 2
      
