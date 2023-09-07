3 Jenis Makanan yang Wajib Dihindari Pengidap GERD, Baca Yuk

UNTUK mencegah kambuhnya GERD, maka pengidanya harus mengubah gaya hidup. Ini wajib dilakukan agar penyakit gastroesophageal reflux (GERD) tidak kumat lagi.

Berikut ini adalah beberapa jenis makanan pemicu refluks dan mulas yang harus dihindari bagi penderita GERD dikutip dari Harvard Medical School antara lain,

1. Makanan berlemak dan gorengan.

Makanan jenis ini bertahan lebih lama di perut, meningkatkan kebocoran asam lambung kembali ke kerongkongan sehingga menyebabkan gejala GERD yang tidak nyaman.

2. Makanan pedas

Makanan bercita rasa pedas maupun dengan kadar asam tinggi seperti jeruk, saus tomat, dan cuka, dapat memperparah rasa mulas.

3. Cokelat, kafein, peppermint, minuman berkarbonasi, dan alkohol, merupakan pemicu mulas yang umum terjadi.

BACA JUGA:

Kebiasaan Makan yang Baik untuk Penderita GERD

Selain jenis makanan tertentu, perubahan kebiasaan makan juga dapat membantu mencegah kambuhnya rasa mulas dan refluks asam berulang. Lakukan beberapa kebiasaan makan seperti,