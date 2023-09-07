Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Resep Masakan untuk Penderita Asam Urat, Boleh Dicoba Lho

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |04:28 WIB
3 Resep Masakan untuk Penderita Asam Urat, Boleh Dicoba Lho
Capcay untuk asam urat. (Foto: Freepik)
PUNYA asam urat bikin tubub tak nayman. Apalagi jika kumat terasa sangat nyeri tak tertahankan, terutama di bagian sendi tangan, sendi kaki, dan lainnya.

Untuk mencegah asam urat kumat, berbagai upaya pun dilakukan salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang cocok bagi penderita asam urat.

Namun, kebanyakan orang terkadang merasa bosan, apabila makanan untuk penderita asam urat begitu-begitu saja, sehingga dibutuhkan inovasi baru dalam mengolah makanan tersebut. Cara yang dapat dilakukan atas permasalahan itu dengan membuat sendiri di rumah masakan yang enak dan bergizi.

Lalu masakan seperti apa saja yang cocok untuk penderita asam urat? Dilansir dari laman Cookpad. Berikut deretan masakan yang cocok bagi penderita asam urat yang Anda dapat buat sendiri di rumah, lho!.

 capcay

 BACA JUGA:

1. Capcay Asam Urat

Bahan-bahan :

1 bungkus jagung muda

2 buah wortel

3-4 lembar sawi putih

1 buah telur

2 batang daun bawang

Bumbu halus :

1 sdt merica

2 butir bawang putih

Garam secukupnya

1 liter air atau sesuai selera

2 sdm minyak untuk menumis

Seledri atau bawang goreng sebagai taburan

Cara membuat :

1. Cincang daun bawang

2. Haluskan bawang putih

3. Tumis bumbu halus setengah kering, lalu masukan daun bawang, kemudian tumis hingga layu

4. Masukan semua bahan yang telah disiapkan, aduk sebentar, dan tuang air

5. Rebus wortel sampai agak empuk, tambahkan garam, sambil dicicipi

6. Jika masakan dirasa sudah pas dengan yang diinginkan, masukan putih telur dan kemudian aduk

7. Angkat, taburi seledri dan bawang goreng

8. Sajikan

 BACA JUGA:

2. Roti Brokoli Asam Urat Friendly

Bahan-bahan :

2 brokoli kecil

3 sdm tepung terigu

Gula, lada, penyedap secukupnya

2 telur

½ bawang bombai berukuran besar

Sosis, nugget (dipotong kecil sesuai selera)

Cara membuat :

1. Rendam brokoli dengan air garam selama 15 menit

2. Rebus brokoli yang telah direndam dengan air mendidih selama 2 menit

3. Tumbuk brokoli hingga halus

4. Siapkan wadah besar dan campurkan brokoli dan bahan lainnya ke dalam wadah menjadi satu (nugget dan sosis bisa dijadikan topping)

5. Panaskan minyak di teflon

6. Masukan adonan ke teflon, dan tunggu hingga berwarna kecoklatan dan balik sisi lainnya

7. Roti brokoli siapdisajikan.

