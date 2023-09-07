4 Penyebab Perut Buncit, Hindari Yuk

PUNYA perut buncit tidak sehat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, perut buncit juga menganggu penampilan, bisa menurunkan kepercayaan diri dan menggangu mental.

Lalu, apa saja faktor pendorong yang bisa membuat perut makin buncit. Untuk bisa menghindarinya, maka kita perlu tahu apa saja sih faktor-faktor penyebab yang bikin perut jadi buncit.

Melansir Healthline, berikut penyebab perut buncit,

1. Alkohol: Asupan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan peradangan, penyakit hati, jenis kanker tertentu, penambahan berat badan berlebih, dan banyak masalah kesehatan lainnya. Konsumsi alkohol yang berlebihan dihubungan dengan akumulasi lemak visceral yang lebih besar loh!

2. Lemak trans: Merupakan salah satu lemak yang paling tidak sehat. Lemak trans telah terbukti menyebabkan peradangan, yang bisa menyebabkan resistensi insulin, penyakit jantung, jenis kanker tertentu, dan berbagai penyakit lainnya.

3. Makanan dan minuman manis: Ya, hidangan makanan dan minuman manis contohnya minuman boba kekinian memang sedang ngetren saat ini. Belum lagi ditambah konsumsi lebih banyak gula tambahan dari makanan manis misal kue kering, yogurt rasa, sereal sarapan, hingga makanan kemasan.

Asupan gula tinggi dikaitkan dengan peningkatan lemak perut visceral. Mengonsumsi minuman dan makanan dengan gula tinggi ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah sementara, yang bikin kita merasa cepat lapar. Sehingga merasa harus makan dan minum lagi, imbasnya? Perut membuncit.