HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Menghilangkan Kerutan di Area Mata, Supaya Terlihat Lebih Segar

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:16 WIB
5 Cara Menghilangkan Kerutan di Area Mata, Supaya Terlihat Lebih Segar
Penuaan di mata. (Foto: Naderi center)
A
A
A

SEMAKIN bertambahnya usia, kulit Anda kehilangan sebagian elastisitasnya. Faktor lingkungan, seperti paparan sinar matahari, serta genetika berperan dalam menentukan awal munculnya kerutan dan garis halus di wajah seseorang.

Kulit di sekitar mata Anda adalah area yang cenderung menunjukkan tanda-tanda penuaan dini, karena area di bawah bola mata Anda (cekungan periorbital) merupakan kulit tipis dan tempatnya pembuluh darah.

Dilansir dari laman Health Line, berikut ini cara menghilangkan kerutan di area mata. Supaya Anda nampak awet muda, serta bebas penuaan.

 makan sehat

1. Konsumsi Makanan Sehat

Vitamin C, vitamin A, dan vitamin E semuanya sering digunakan dalam produk perawatan kulit. Oleh karenanya, mengonsumsi makanan yang kaya vitamin tersebut, akan membantu kulit (dan bagian tubuh lainnya) membentuk sel-sel baru yang sehat.

Beberapa peneliti percaya, bahwa ada hubungan yang kuat antara pola makan yang sehat dan kulit kencang serta tampak lebih muda. Konsumsi buah jeruk, wortel, dan labu warna-warni untuk menambah jumlah vitamin ini dalam makanan Anda.

2. Gunakan Tabir Surya (UV)

Kemudian Anda dapat membantu mencegah terbentuknya garis-garis halus dengan melindungi kulit dari sinar UV. Gunakanlah SPF minimal 30 menit saat Anda bertualang di luar, meskipun cuaca sedang tidak terlalu cerah.

Saat Anda akan berada di bawah sinar matahari langsung selama beberapa jam. Serta lindungi mata Anda dengan topi dan juga memakai kacamata hitam.

 BACA JUGA:

3. Senam Wajah

Latihan wajah terbukti secara efektif dapat mengencangkan kulit di bawah mata Anda. Salah satu penelutian mengungkapkan, bahwa yoga wajah bisa jadi alternatif supaya kulit wajah khususnya di area mata.

Halaman:
1 2
      
