HOME WOMEN HEALTH

6 Air Rebusan Daun yang Ampuh untuk Menurunkan Gula Darah

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |19:21 WIB
6 Air Rebusan Daun yang Ampuh untuk Menurunkan Gula Darah
Ilustrasi air rebusan daun yang ampuh menurunkan gula darah (Foto: Freepik)
A
A
A

ENAM air rebusan daun yang ampuh untuk menurunkan gula darah bisa dikonsumsi penderita diabetes. Pasalnya, kadar gula darah yang meningkat tentu masih menjadi ancaman bagi kesehatan.

Kadar gula darah memang bisa saja meningkat, apalagi pola makan yang tidak dijaga. Untuk menyiasatinya, salah satu caranya dengan mengonsumsi air rebusan daun.

Berikut enam air rebusan daun yang ampuh untuk menurunkan gula darah, Kamis (7/9/2023).

1. Daun pandan

Daun Pandan

Air rebusan daun yang ampuh untuk menurunkan gula darah (Foto: Freepik)

Umumnya daun panda orang mengetahuinya hanya sebagai aroma tambahan untuk makanan, namun air rebusan daun panda ternyata juga baik untuk kesehatan lho.

Dilansir Healthline, daun pandan bermanfaat dalam mengelola kadar gula darah. Satu penelitian memberi 30 orang dewasa sehat teh panas yang terbuat dari daun pandan mengikuti tes gula darah oral standar (75 gram).

Mereka yang minum teh dengan daun pandan lebih baik dari tes gula darah daripada mereka yang hanya minum dengan air panas.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
