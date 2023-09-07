Viral Pria Bekasi Masuk RS Meski Hidup Sehat Gara-Gara GERD, Ini 9 Makanan yang Sebaiknya Dihindari

SEORANG pria Bekasi yang merupakan pengusaha dan suka menerapkan hidup sehat ternyata bisa tumbang akibat asam lambung. Dokter mendiagnosis dia kena GERD.

Dalam akun instagramnya, Diondy Kusuma menuliskan,

Gara-gara asam lambung, jadi harus dirawat di RS 😷 Ada yang bisa tebak ga bill rumah sakitnya berapa selama 5 hari?

BACA JUGA:

Gue pikir gue gak bakal yang namanya dirawat di RS di usia muda gini. Usia gw baru 28 tahun, gaya hidup juga cenderung sehat. Tapi beberapa waktu lalu diare dan mual gak sembuh-sembuh meskipun sudah berobat ke dokter umum.

Akhirnya ya mau gak mau harus rawat inap, dan ketauan penyebabnya gara-gara lambung ada lecet yang disebabkan oleh GERD.

BACA JUGA:

Lalu apa saja sih makanan pemicu GERD?

Dikutip dari Siloam Hospitals, berikut ini berbagai makanan yang sebaiknya dihindari penderita asam lambung dan GERD,

1. Cokelat

Cokelat diketahui memiliki manfaat baik bagi kesehatan. Di sisi lain, cokelat juga dapat menyebabkan gejala penyakit asam lambung kambuh jika dikonsumsi secara berlebih. Cokelat dapat melemaskan otot di katup kerongkongan sehingga memicu makanan dan isi lambung kembali naik.

2. Makanan Pedas

Fakta bahwa makanan pedas merupakan makanan pantangan asam lambung bukan hal baru lagi. Rasa pedas berasal dari zat capsaicin di dalam cabai, yang mana zat ini dapat memperparah iritasi lambung.

Tidak hanya memberikan rasa pedas, tetapi zat capsaicin juga dapat memperlambat kerja sistem pencernaan. Ketika makanan terlalu lama menumpuk di perut, maka risiko naiknya asam lambung juga semakin tinggi.

3. Buah Citrus

Buah citrus disebut-sebut sebagai sumber vitamin C yang menawarkan beragam manfaat bagi tubuh. Akan tetapi, penderita asam lambung perlu berhati-hati dalam mengonsumsi sumber vitamin C yang satu ini. Karena jenis buah citrus, seperti jeruk dan lemon berpotensi memicu peningkatan asam lambung.

Buah citrus menjadi salah satu pantangan asam lambung karena dapat memunculkan sensasi terbakar di perut saat dikonsumsi oleh penderita asam lambung. Belum diketahui secara pasti penyebabnya, namun ada dugaan bahwa keasaman citrus dapat melemahkan otot esofagus sehingga memudahkan naiknya asam lambung.

4. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah pemicu asam lambung yang harus dihindari. Alkohol dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan melemahkan otot-otot kerongkongan. Kondisi ini membuat gejala asam lambung mudah kambuh, bahkan semakin parah.

5. Bawang

Mengonsumsi jenis bawang-bawangan seperti bawang merah, putih, dan bombay rupanya dapat melemahkan otot kerongkongan bagian bawah. Akibatnya, asam lambung mudah naik ke kerongkongan dan memicu gejala maag. Selain itu, bawang juga memiliki rasa pedas sehingga berpotensi meningkatkan produksi asam lambung dan mengiritasi lambung.