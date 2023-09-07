Cara Mengatur Kualitas Hidup Penderita GERD, Jauhi Rokok dan Makan Terlalu Larut

GASTROESOPHAGEAL Reflux Disease (GERD) merupakan suatu kondisi gangguan sistem pencernaan yang menyebabkan seseorang merasakan nyeri pada ulu hati. Penyakit ini juga bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup.

Menurut Kemenkes, GERD dapat berkembang dan menyebabkan komplikasi seperti striktur, barrett esofagus, dan adenokarsinoma esofagus.

Gejala GERD yang sering dialami selain heartburn atau rasa terbakar di dada adalah seperti Mual, karies pada gigi, rasa pahit di mulut, kesulitan menelan, bau mulut, batuk kronis, serta sakit tenggorokan.

Sehingga apabila GERD sudah terjadi maka aktivitas lainnya pun akan terganggu. Penyebabnya bisa dikarenakan efek obat-obatan, makanan yang tinggi lemak, kegemukan, gangguan jaringan ikat, dan tekanan pada perut seperti yang dialami ibu hamil.

Ada juga beberapa perilaku berisiko yang dapat memperburuk kondisi GERD, seperti:

1. Merokok

2. Makan malam terlalu larut

3. Terlalu banyak makan

4. Mengonsumsi makanan dan minuman pemicu GERD

Jika GERD dibiarkan saja tanpa penanganan, maka lama-kelamaan akan memicu timbulnya gejala lanjutan. Jika dibiarkan maka bisa menyebabkan komplikasi GERD atau masalah kesehatan serius lainnya seperti sesak nafas, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, muntah terus menerus, dan lain-lain.

“GERD ini ngeselin karena sekali kena tuh bikin ribet makan harus dikit-dikit, pedes dikurangi, gak bisa rebahan setelah makan, santan coklat gak bisa, dan lain-lain,” ucap Rizal Do, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml, Rabu (6/9/2023).

Mengatasi GERD tidak hanya melulu dengan obat-obatan, yang paling penting untuk dilakukan adalah tindakan pencegahan dengan menerapkan pola gaya hidup sehat. Pentingnya menjaga kualitas hidup agar lebih sehat dan seimbang memang perlu diterapkan.