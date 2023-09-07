Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Akupuntur Bisa Bantu Atasi Obesitas? Begini Penjelasannya!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |01:00 WIB
Akupuntur Bisa Bantu Atasi Obesitas? Begini Penjelasannya!
Akupuntur bisa atasi obesitas? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

OBESITAS adalah kondisi penumpukan lemak yang berlebih akibat kalori yang diterima tubuh lebih banyak daripada yang dibakar. Keadaan ini tidak boleh dianggap sepele karena bisa menjadi penyakit yang serius seperti hipertensi, diabetes, jantung, kanker, dan lainnya.

Untuk itu, penting sekali untuk mengatasi obesitas. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan. Salah satunya yakni dengan melakukan akupuntur. Seperti diketahui, akupuntur sendiri adalah terapi yang menggunakan teknik tusuk-menusuk di beberapa bagian tubuh.

Cara ini mampu meregulasi hormon metabolik, menurunkan nafsu makan dan menekan craving, meningkatkan kemampuan pemulihan diri pasca exercise, menurunkan stress, memperbaiki pola dan kualitas tidur.

Dengan begitu berat badan akan terus berkurang dan kembali hidup sehat tanpa harus merasakan obesitas. Spesialis Akupuntur Medik Bamed, dr. Srikandi Indira Putri menyatakan jika akupuntur adalah salah satu terapi yang aman untuk tubuh. Bisa dilakukan dari bayi hingga lanjut usia (Lansia).

obesitas

“Akupuntur bisa dilakukan dari bayi hingga lansia bisa tidak ada batasan kecuali ibu hamil,” kata Indira saat ditemui di Flix Cinema, Rabu (6/9/2023).

Sebelum melakukan terapi akupuntur, seseorang harus melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang bersangkutan. Konsultasi ini penting untuk menentukan titik-titik yang akan disuntik jarum akupuntur.

“Jadi kita enggak bisa seragam gitu, setiap orang itu perlu konsultasi. Jadi, misalkan dia ada masalah trus makan jadi stres itu ada titik (akupuntur) tertentu. Harus dicari tahu terlebih dahulu (penyebabnya),” kata Indira.

Walaupun demikian, seluruh bagian tubuh bisa menjadi tempat untuk melakukan akupuntur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement