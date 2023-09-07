Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gebrakan Baru, Inggris Luncurkan Pengobatan Kanker Lewat Suntikan Hanya Dalam Waktu 7 Menit!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |18:11 WIB
Gebrakan Baru, Inggris Luncurkan Pengobatan Kanker Lewat Suntikan Hanya Dalam Waktu 7 Menit!
Pasien kanker (Foto: Freepik)
PEMERINTAH Inggris melalui layanan kesehatan nasional (NHS) baru-baru ini menciptakan ‘gebrakan’ baru di dunia kesehatan. Mereka menjadi negara pertama di dunia yang akan menawarkan suntikan ‘tersingkat’ untuk pengobatan kanker terhadap ratusan pasien di Inggris.

Hal ini menjadi terobosan baru sekaligus angin segar dalam hal pengobatan kanker. Pasalnya, seperti diketahui selama ini butuh waktu lama untuk mengobati penyakit kanker.

kanker

Bahkan, pengobatan yang telah disetujui oleh Badan Pengatur Obat dan Produk Kesehatan (MHRA) itu disebut-sebut mampu mengurangi masa pengobatan hingga tiga perempatnya.

Dalam hal ini, para pasien kanker di Inggris akan mendapatkan manfaat dari suntikan pengobatan kanker tersebut hanya dalam waktu tujuh menit. National Health Service (NHS) Inggris menyebut suntikan atezolizumab tersebut diharapkan bisa menghemat waktu tim medis dalam mengobati pasien kanker.

Mereka juga mengungkapkan, bahwa sejauh ini sudah ada ratusan pasien kanker di Inggris yang memenuhi syarat untuk diobati dengan imunoterapi tersebut.

“Persetujuan ini tidak hanya memungkinkan kami memberikan perawatan yang mudah dan cepat bagi pasien kami, namun juga membantu merawat lebih banyak pasien sepanjang hari,” kata ahli onkologi West Suffolk NHS Foundation Trust, Dr Alexander Martin, dilansir dari laman Reuters.

NHS Inggris juga menjelaskan, bahwa atezolizumab umumnya juga dikenal sebagai Tecentriq. Suntikan ini biasanya diberikan kepada pasien secara intravena. Bagi beberapa pasien yang sulit mendapatkan pembuluh darah, suntikan tersebut dilakukan langsung ke pembuluh darah dengan infus dalam kurun waktu sekitar 30 menit atau satu jam.

Halaman:
1 2
      
