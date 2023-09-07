BPJS Tanggung Biaya Pengobatan Autisme dan Down Syndrome, Partai Perindo: Sangat Membantu Masyarakat

JURU Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Ike Julies Tiati atau dikenal Ike Suharjo menyambut baik langkah BPJS Kesehatan yang menanggung pengobatan untuk terapi tumbuh kembang anak, yaitu Autisme dan Down Syndrome.

Pengobatan yang dimaksud, di antaranya menanggung biaya konsultasi dan tindakan untuk menangani gangguan tumbuh kembang anak. Menurut Ike, hal ini sangat membantu karena biaya konsultasi dokter dan terapi tumbuh kembang perlu dilakukan dalam jangka waktu lama dan membutuhkan biaya yang tak sedikit.

"Oleh karena itu, dengan adanya bantuan biaya pengobatan dari BPJS Kesehatan tentunya akan sangat membantu para orang tua. Namun, dengan catatan bahwa proses administrasi tidak berbelit-belit serta pelayanan yang diberikan terhadap anak tersebut harus maksimal," kata Ike kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

Ike yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 itu meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif mengenai informasi ini. Tujuannya supaya semua anak yang mengalami permasalahan tumbuh kembang anak seperti autisme, down syndrome hingga stunting mendapatkan pengobatan yang maksimal.

"Dalam melakukan sosialisasi, pemerintah bisa melibatkan seluruh puskesmas dan bidan desa agar bisa menjangkau ke daerah-daerah pelosok," ujarnya.

Selain itu, Ike mengimbau kepada seluruh orang tua, khususnya ibu-ibu untuk senantiasa memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Apabila orang tua mengetahui anaknya mengalami keterlambatan perkembangan, maka dapat ditindaklanjuti secepatnya.