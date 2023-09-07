Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

BPJS Tanggung Biaya Pengobatan Autisme dan Down Syndrome, Partai Perindo: Sangat Membantu Masyarakat

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |13:03 WIB
BPJS Tanggung Biaya Pengobatan Autisme dan Down Syndrome, Partai Perindo: Sangat Membantu Masyarakat
BPJS Kesehatan kini tanggung biaya pengobatan autisme dan down syndrome. (Foto: Dok MNC Media)
A
A
A

JURU Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Ike Julies Tiati atau dikenal Ike Suharjo menyambut baik langkah BPJS Kesehatan yang menanggung pengobatan untuk terapi tumbuh kembang anak, yaitu Autisme dan Down Syndrome.

Pengobatan yang dimaksud, di antaranya menanggung biaya konsultasi dan tindakan untuk menangani gangguan tumbuh kembang anak. Menurut Ike, hal ini sangat membantu karena biaya konsultasi dokter dan terapi tumbuh kembang perlu dilakukan dalam jangka waktu lama dan membutuhkan biaya yang tak sedikit.

"Oleh karena itu, dengan adanya bantuan biaya pengobatan dari BPJS Kesehatan tentunya akan sangat membantu para orang tua. Namun, dengan catatan bahwa proses administrasi tidak berbelit-belit serta pelayanan yang diberikan terhadap anak tersebut harus maksimal," kata Ike kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

BPJS Kesehatan

Ike yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 itu meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif mengenai informasi ini. Tujuannya supaya semua anak yang mengalami permasalahan tumbuh kembang anak seperti autisme, down syndrome hingga stunting mendapatkan pengobatan yang maksimal.

"Dalam melakukan sosialisasi, pemerintah bisa melibatkan seluruh puskesmas dan bidan desa agar bisa menjangkau ke daerah-daerah pelosok," ujarnya.

Selain itu, Ike mengimbau kepada seluruh orang tua, khususnya ibu-ibu untuk senantiasa memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Apabila orang tua mengetahui anaknya mengalami keterlambatan perkembangan, maka dapat ditindaklanjuti secepatnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/483/3105300/menkes_minta_masyarakat_beli_asuransi_swasta_apa_bedanya_dengan_bpjs_kesehatan-OueB_large.jpg
Menkes Minta Masyarakat Beli Asuransi Swasta, Apa Bedanya dengan BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/481/3032067/iuran-bpjs-kesehatan-dipastikan-tidak-naik-tahun-ini-begini-penjelasannya-y7PnC0cfS3.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Dipastikan Tidak Naik Tahun Ini, Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018372/wamenkes-sebut-program-kris-bpjs-kesehatan-buat-pemasukan-rs-meningkat-ini-alasannya-W8ZC944yVV.jpg
Wamenkes Sebut Program KRIS BPJS Kesehatan Buat Pemasukan RS Meningkat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018369/wamenkes-klarifikasi-soal-antrean-panjang-pasien-jika-kris-bpjs-kesehatan-diterapkan-83HTdD6kwm.jpg
Wamenkes Klarifikasi soal Antrean Panjang Pasien jika KRIS BPJS Kesehatan Diterapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018365/anggota-dpr-minta-kajian-ilmiah-terkait-program-kris-ini-deretan-hal-ditakutkan-qNNbnYhk2T.jpg
Anggota DPR Minta Kajian Ilmiah Terkait Program KRIS, Ini Deretan Hal Ditakutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/481/3018253/berapa-tarif-dan-iuran-bpjs-kesehatan-pada-program-kris-SdibHC6wze.jpg
Berapa Tarif dan Iuran BPJS Kesehatan pada Program KRIS?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement