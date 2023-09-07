5 Negara Terbaik untuk Ditinggali Ekspatriat pada 2023, Apa Saja?

Kota Madrid di Spanyol. Spanyol termasuk salah satu negara terbaik untuk ekspatriat 2023. (Foto: Traveling Dictionary)

SEBUAH survei terbaru tentang hidup dan bekerja di luar negeri telah mengungkapkan negara-negara terbaik untuk ditinggali para ekspatriat atau warga asing 2023.

InterNations, jaringan ekspatriat terbesar di dunia, baru-baru ini menyusun laporan tahunan Expat Insider, yang memberi peringkat negara-negara teratas berdasarkan penilaian 56 aspek kehidupan ekspatriat, mulai dari biaya hidup, tempat tinggal, hingga ketersediaan internet berkecepatan tinggi.

Lebih dari 12.000 ekspatriat yang mewakili 171 kebangsaan dan tinggal di 172 negara atau wilayah memberikan tanggapan, yang menghasilkan daftar cukup bervariasi dan terkadang mengejutkan yang mencakup seluruh dunia.

Melansir dari BBC Travel, berikut 5 negara terbaik untuk ditinggali ekspatriat pada 2023 versi InterNations :

1. Meksiko

Meksiko berada di peringkat pertama negara terbaik untuk ditinggali ekspatriat 2023. Ini bukan hal baru karena sejak 2014, Meksiko selalu masuk lima besar dalam daftar.

Meksiko menduduki peringkat pertama dalam indeks kemudahan untuk menetap dan keramahan penduduknya menghasilkan skor tinggi dalam mencari teman. Negara ini juga memiliki kota unik, budaya hingga bentang alam yang cukup baik.

San Miguel de Allende di Meksiko (Shutterstock)

Faktanya, dalam survei ada 75% warga asing di sini mengatakan bahwa cukup mudah untuk mendapatkan teman di Meksiko, dibandingkan di negara lain dengan rata-rata 43% di seluruh dunia.

Walaupun birokrasi Meksiko cukup sulit, namun mudah untuk mempertahankan izin tinggal jika Anda memenuhi syarat, dan tidak ada waktu minimum yang harus Anda penuhi untuk mempertahankan status visa Anda.

Selain itu, penduduk ekspatriat mengungkapkan apresiasi yang mendalam terhadap budaya dan sejarah Meksiko, yang tercermin dari peringkat teratas dalam kategori budaya dan sambutan.

2. Spanyol

Peringkat dua ada Spanyol. Negeri Matador selalu masuk 10 besar daftar indeks kualitas hidup dalam survei ini sejak 2014, karena budaya dan kesempatan untuk rekreasi dan bersantai, serta iklim dan cuacanya yang baik.

Kota Barcelona di Spanyol (Freepik)

Biaya hidup di Spanyol masih lebih murah dibandingkan di negara-negara Eropa lainnya, dan dapat menjadi keuntungan atau kerugian tergantung pada pekerjaan Anda, sebab penghasilan penduduk lokal disini cenderung lebih rendah.

Namun, negara ini memiliki program visa nomaden digital yang cukup baik, dan sistem kehidupan masyarakat yang ramah, sehingga mudah untuk bersosialisasi. Jika Anda ingin tinggal disini, lebih baik untuk belajar bahasa Spanyol, agar dapat mengeksplor pengalaman baru dan menarik di Negeri Matador ini.