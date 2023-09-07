4 Tempat Paling Angker di Jepang, Nomor 1 Saksi Bisu Kematian Tragis Puluhan Pelacur Kelas Kakap

SELAIN terkenal dengan destinasi wisatanya yang menarik, Jepang juga menawarkan destinasi unik dan menantang bagi pencinta horor.

Wisata ini menghadirkan pengalaman horor yang mendalam bagi para pengunjung yang ingin memacu adrenalin. Tempat angker di Jepang adalah kombinasi mengerikan antara sejarah, mitos, dan ketegangan yang membuat bulu kuduk merinding.

Lantas, apa saja tempat paling angker di negeri Sakura? Berikut ulasannya sebagaimana Okezone kutip dari laman akun Instagram @cettajapanese.

1. Jembatan Oiran Buchi

Jembatan Oiran Buchi merupakan salah satu tempat misterius yang terletak di Jalan Raya 411, Prefektur Yamanashi, dan dikenal sebagai salah satu jembatan paling angker di Jepang.

Pada abad ke-16 Klan Takeda mengelola tambang emas dan rumah bordil. Rumah bordil ini menyimpan oiran, atau pelacur alias PSK berpangkat tinggi untuk menghibur para penjaga dan penambang.

Namun, saat Klan Takeda kalah dalam pertempuran Nagashino, mereka mengambil tindakan tragis dengan memutuskan tali jembatan untuk mencegah musuh menguasai tambang. Akibatnya, sekitar 55 orang oiran atau pelacur tewas mengenaskan.

Jembatan ini menyimpan cerita kelam, konon dikatakan bahwa tangisan dan ratapan dendam para wanita penghibur itu masih sering terdengar dari bawah jembatan. Tangisan ini menciptakan aura mistis dan suasana angker di sekitarnya.

2. Terowongan Kiyotaki

Terowongan Kiyotaki adalah tempat misterius yang sudah berusia 96 tahun sejak dibangun pada tahun 1927. Terowongan ini memiliki panjang 444 meter, padahal angka 4 adalah sial dan dikutuk di Jepang.

Terowongan ini dipercaya menjadi tempat berkumpulnya banyak hantu dengan penampakan seram terutama di malam hari. Konon, hantu ini adalah budak bekas sistem kerja paksa yang dulu bekerja tanpa henti dalam pembangunan terowongan ini.

Selain itu, ada mitos bahwa jika Anda melihat hantu di cermin, Anda akan menghadapi kematian yang mengerikan. Oleh karena itu, tidak disarankan melewati terowongan ini, terutama di malam hari.