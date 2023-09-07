Mengenal Sa Pa, Daerah Berjuluk Kota Awan yang Punya 4 Musim dalam Sehari

SA PA merupakan kota kecil yang terletak di Provinsi Lao Chai, tepatnya di perbatasan sebelah Barat Daya Vietnam.

Kota ini memiliki 4 musim, sehingga pada bulan Desember-Februari suhu dingin di sini sekitar 8-12 derajat Celsius dengan kabut yang menyelimuti kota.

Selain itu, daerah berjuluk 'kota awan' ini juga menyimpan objek wisata menarik dan memiliki ketinggian sekitar 1.600 mdpl. Di sini Anda akan melihat interior otentik dan bangunan tinggi lainnya yang sangat indah di malam hari.

BACA JUGA: Sandiaga Bidik Peluang Tingkatkan Kunjungan Turis Korea Selatan ke Indonesia Lewat Vietnam

Dikelilingi oleh gunung dan lembah, Sa Pa mirip sekali dengan Switzerland di Eropa yang tidak kalah indahnya dari pemandangan dan hamparan bukit hijau yang luas. Kota ini memiliki 4 musim lantaran memiliki cuaca yang kerap berubah-ubah dalam sehari.

Sa Pa di pagi hari mengalami musim semi, siang musim panas, sorenya musim gugur dan mengalami musim dingin saat memasuki malam hari. Sangat unik bukan?

(Foto: IG/@thatishowwetravel)

Di sana, Anda dapat berkeliling ke beberapa wilayah yang menyimpan sejarah dan juga pemandangan menarik lainnya.

Untuk harga tiket masuk ke objek wisata ikonik ini sekitar Rp600 ribu per orang. Di sini, Anda dapat melihat bangunan dan spot foto yang estetik dengan gaya bangunan yang unik mirip di Eropa.

Anda dapat juga menaiki kereta gantung untuk mengunjungi taman bunga yang cantik dengan saung-saung coklat yang sejuk.

Kota Sa Pa juga memiliki lonceng besar dengan pemandangan gunung yang indah yang berada di Puncak Fansipan, Vietnam. Melansir dari Lily’s Travel Agency, gerbang masuk Thanh Van Dac Lo juga dikenal sebagai pintu surga Sa Pa.

Saat melewati gerbang ini, Anda akan memasuki area spiritual yang dibangun sesuai dengan arsitektur dinasti Ly, dengan udara segar dan angin sejuk di tempat ini.