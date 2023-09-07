Sandiaga Ajak Anak Muda ASEAN Eksplor Keindahan Alam Indonesia

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak anak muda di ASEAN untuk menjelajahi keindahan alam Indonesia dan mengeksplore beragam objek wisata menarik di dalamnya.

“Kalian perlu melakukan perjalanan dan menjelajahi Indonesia karena saat ini kita surplus dalam hal lebih banyak orang yang datang ke Indonesia dibandingkan orang Indonesia yang keluar negeri untuk tujuan wisata,” kata Sandiaga Uno di ASEAN Youth Agenda Indonesia 2023 di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).

BACA JUGA:

Penuturan Sandiaga Uno itu benar-benar memperlihatkan betapa wisata alam Indonesia kini sangat menarik. Untuk itu, Sandiaga Uno menyarankan dua tempat wisata alam Indonesia yang sangat indah, yakni Labuan Bajo dan Danau Toba.

“Jika kalian tidak berwisata ke Indonesia sekarang, Anda tidak mengerti betapa indahnya Danau Toba dan betapa jernihnya air di Labuan Bajo,” tutur sandiaga.

BACA JUGA:

Saat ini, Sandiaga Uno memang sangat mendorong wisata alam Indonesia. Menurutnya, Wisata alam berkontribusi membantu pemulihan pariwisata Indonesia setelah pandemi.

“Desa wisata tiba-tiba menjadi sangat penting dalam platform pariwisata bagaimana peristiwa seperti G20 Tahun lalu benar-benar berkontribusi terhadap kebangkitan dan pemulihan pariwisata,” ucap Sandiaga Uno.