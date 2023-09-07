Angela Tanoesoedibjo Jajal Jadi Barista saat Kunjungi Usaha Kuliner Indonesia di New York

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo jajal jadi barista saat kunjungi cafe Indonesia di New York. (Foto: Kemenparekraf)

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengunjungi dua usaha kuliner Indonesia yang berada di New York, Amerika Serikat, pada Rabu 6 September 2023 waktu setempat.

Kedua usaha yang dikunjungi Angela itu adalah Restoran Wayan dan Teguk Cafe. Di Restoran Wayan, Angela mencicipi sejumlah menu khas Indonesia. Mulai dari nasi goreng, lumpia, gado-gado, pepes ikan, dan bakwan jagung.

Dalam kesempatan tersebut, Angela mengungkapkan, bahwa rasa dari masakan-masakan ini sangat otentik, tidak ada perbedaan rasa dengan masakan serupa di Indonesia.

"Rasanya tidak kalah dengan masakan serupa di Tanah Air. Cukup untuk mengobati kerinduan orang-orang Indonesia yang ada di New York,” ujar Angela.

Selain itu, Angela mengatakan bahwa restoran yang telah berdiri sejak 2019 ini juga tidak kesulitan untuk memperoleh bahan-bahan masakannya. Hampir semua bahan-bahan yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah di Amerika Serikat.

Usai bersantap siang di Restoran Wayan, Angela kemudian mengunjungi gerai minuman Teguk. Di gerai minuman yang dibuka pada 2022 ini, Angela tiba-tiba menjajal menjadi seorang barista.