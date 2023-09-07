Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Garuda Indonesia Juaranya, Ini 20 Maskapai dengan Pramugari Terbaik di Dunia 2023!

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |12:03 WIB
Garuda Indonesia Juaranya, Ini 20 Maskapai dengan Pramugari Terbaik di Dunia 2023!
Pramugari Garuda Indonesia. (Instagram @garuda.indonesia)
A
A
A

SKYTRAX telah merilis daftar kru pesawat terbaik di dunia 2023. Garuda Indonesia dinobatkan sebagai maskapai dengan awak kabin atau pramugari terbaik, mengalahkan maskapai ternama lainnya di dunia.

Skytrax merupakan perusahaan konsultan asal Britania Raya yang melakukan riset pemeringkatan maskapai penerbangan dan bandara di dunia.

Skytrax mengadakan World Airline Awards 2023 dan memberikan penghargaan The World Best Cabin Crew kepada beberapa maskapai penerbangan terbaik.

Best Cabin Crew dinilai berdasarkan kinerja tertinggi dari staf kabin, untuk layanan keras (misalnya teknik, efisiensi, perhatian, dan lainnya), dan karakteristik layanan lunak ( misalnya antusiasme, sikap, keramahan, dan keramahtamahan staf).

Dari daftar yang dirilis Skytrax, peringkat pertama maskapai dengan awak kabin terbaik dunia adalah Garuda Indonesia. Di posisi kedua ada Singapore Airlines, disusul ANA All Nippon Airways, EVA Air, Hainan Airlines, dan Qatar Airwasy.

Ilustrasi

Pramugari Garuda Indonesia menyapa penumpang (Garuda Indonesia)

"Garuda Indonesia sangat gembira menerima predikat Awak Kabin Terbaik Dunia untuk keenam kalinya pada World Airline Awards 2023," kata Direktur Utama dan CEO Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra seperti dikutip dari laman resmi Skytrax.

"Pengakuan global ini mencerminkan bagaimana Garuda Indonesia, sebagai maskapai penerbangan nasional, mengelola layanannya secara menyeluruh, termasuk menjamin keramahtamahan Indonesia dan ketulusan yang tersampaikan dengan baik dari awak kabin kepada para penumpang," lanjutnya.

Irfan mengatakan bahwa penghargaan ini mencerminkan komitmen Garuda dalam mengelola layanannya dengan keramahan yang khas dan ketulusan awak kabin. Ia juga berterima kasih kepada penumpang yang telah mempercayakan layanan Garuda Indonesia.

Penghargaan ini dianggap sebagai tanda pemulihan pasca pandemi yang berpotensi memberikan dampak positif bagi industri pariwisata di Indonesia.

 Ilustrasi

Pesawat Garuda Indonesia

Berikut daftar 20 maskapai dengan awak kabin terbaik di dunia 2023 versi Skytrax:

1. Garuda Indonesia

2. Singapore Airlines

3. ANA All Nippon Airways

