Tradisi Gila Suku Mandi Bangladesh, Berbagi Suami antara Ibu dan Anak

SUKU Mandi di Bangladesh punya tradisi kalau ibu dan anak perempuannya bisa memiliki satu suami pria yang sama. Artinya si ayah bisa menikahi lagi putrinya sendiri. Praktik berbagi suami antara ibu dan anak ini membudaya karena suku Mandi menganut sistem matrilineal.

Matrilineal merupakan sistem adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Artinya perempuan jadi kepala rumah tangga, dan semua harta benda diwariskan melalui garis keturunan perempuan.

Itulah sebab pria di suku Mandi bisa memperistri ibu sekaligusnya anak perempuannya.

Seperti dilakoni oleh wanita bernama Orola Dalbo. Dalam kisahnya, dia sudah menjadi istri dari pria bernama Noten. Pernikahannya terjadi ketika dia berusia 3 tahun.

Suku Mandi di Bangladesh (The Guardian)

Mengejutkannya dia menikah bersama dengan ibunya saat perayaan pernikahan. Ini mengikuti tradisi suku Mandi matrilineal, ibu dan anak menikah dengan pria yang sama.

Tradisi berbagi suami antara ibu dan anak ini untuk memenuhi kebutuhan seksual suami saja. Tetapi juga membantu sang ibu untuk menjaga kekayaan mereka.

Ibu dan anak perempuannya akan mengandung dari laki-laki yang sama, melahirkan banyak anak dan mengumpulkan harta untuk keluarganya.