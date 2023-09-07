Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tradisi Gila Suku Mandi Bangladesh, Berbagi Suami antara Ibu dan Anak

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |11:00 WIB
Tradisi Gila Suku Mandi Bangladesh, Berbagi Suami antara Ibu dan Anak
Perempuan Bangladesh. (Foto: thecultureist.com)
A
A
A

SUKU Mandi di Bangladesh punya tradisi kalau ibu dan anak perempuannya bisa memiliki satu suami pria yang sama. Artinya si ayah bisa menikahi lagi putrinya sendiri. Praktik berbagi suami antara ibu dan anak ini membudaya karena suku Mandi menganut sistem matrilineal.

Matrilineal merupakan sistem adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Artinya perempuan jadi kepala rumah tangga, dan semua harta benda diwariskan melalui garis keturunan perempuan.

 BACA JUGA:

Itulah sebab pria di suku Mandi bisa memperistri ibu sekaligusnya anak perempuannya.

Seperti dilakoni oleh wanita bernama Orola Dalbo. Dalam kisahnya, dia sudah menjadi istri dari pria bernama Noten. Pernikahannya terjadi ketika dia berusia 3 tahun.

 Ilustrasi

Suku Mandi di Bangladesh (The Guardian)

Mengejutkannya dia menikah bersama dengan ibunya saat perayaan pernikahan. Ini mengikuti tradisi suku Mandi matrilineal, ibu dan anak menikah dengan pria yang sama.

 BACA JUGA:

Tradisi berbagi suami antara ibu dan anak ini untuk memenuhi kebutuhan seksual suami saja. Tetapi juga membantu sang ibu untuk menjaga kekayaan mereka.

Ibu dan anak perempuannya akan mengandung dari laki-laki yang sama, melahirkan banyak anak dan mengumpulkan harta untuk keluarganya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/340/3041338/festival_biduk_gedang_selang_beangkut-VR1l_large.jpg
Mengenal Rumah Tuo Rantau Panjang Tabir Peninggalan Nenek Moyang Suku Batin di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/406/3028810/ilustrasi-zp3Y_large.JPG
7 Ilmu Santet Paling Keras dan Mematikan di Indonesia, Bisa Membunuh Tanpa Menyentuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028482/kirab_pusaka_malam_1_suro_di_pura_mangkunegaran-7fHX_large.JPG
Mengenal Tradisi Malam 1 Suro, Momen Sakral Masyarakat Jawa yang Kental Nuansa Mistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022107/ilustrasi-dM3W_large.jpg
8 Tradisi Unik Sambut Idul Adha di Indonesia, Jemur Kasur hingga Manten Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/406/3021819/tradisi_toron-LPSh_large.JPG
Mengenal Toron, Tradisi Mudik Orang Madura Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011682/4-tradisi-perayaan-waisak-di-indonesia-nomor-1-jadi-magnet-wisatawan-dunia-QZRWVORjYj.JPG
4 Tradisi Perayaan Waisak di Indonesia, Nomor 1 Jadi Magnet Wisatawan Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement