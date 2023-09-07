Mengenal Festival Kanama Matsuri, Tradisi Unik Hormati Alat Kelamin Pria di Jepang

Kanamara matsuri, festival unik di Jepang yang digelar tiap tahun. (Foto: Ruptly)

JEPANG punya beragam event unik. Salah satunya adalah Kanamara Matsuri, festival budaya yang sangat meriah untuk menghormati alat kelamin pria atau populer dengan sebutan festival penis.

Kanamara Matsuri digelar tiap tahun saat musim semi yang biasa jatuh pada April di Kuil Kanayama, Kawasaki, Jepang. Festival ini bertujuan untuk memberi penghormatan kesuburan dalam ritual kuno, kelancaran hubungan pernikahan, dan kemakmuran bisnis di tengah ribuan lingga dari semua ukuran, bentuk hingga warna.

Kuil Kanayama didedikasikan untuk Kanayama Hiko no Kami dan Kanayama Hime no Kami, pasangan dewa sebagai pandai besi dan pelindung seksualitas.

Itulah sebabnya festival utama kuil ini diadakan sebagai doa untuk memberkahi anak-anak dan kelancaran hubungan pernikahan.

Namun, tidak hanya pasangan suami istri yang mendoakan anak mereka saja hadir dalam festival ini. Setiap tahun, lebih dari 30.000 orang dengan berbagai latar belakang, kebangsaan, dan identitas seksual juga ikut ambil bagian dalam festival tersebut.

Kanamara Matsuri di Jepang

Di balik festival ini, terdapat latar belakang sejarahnya. Sejarah Kuil Kanayama dapat ditelusuri pada periode Edo (1603-1868).

Pada masa itu, Kawasaki dulunya merupakan kawasan penginapan di sepanjang Tokaido, jalan utama yang menghubungkan ibu kota timur Edo dengan Kyoto.

Dikatakan bahwa para wanita yang bekerja di penginapan sebagai pelayan dan pelacur biasa datang ke Kuil Kanayama untuk berdoa agar dilindungi dari penyakit dan kemalangan.

Bahkan di zaman modern, orang-orang yang menderita penyakit menular seksual terus datang pada malam hari ke kuil untuk berdoa.

Inilah yang mendorong umat paroki Kuil Kanayama untuk memulai festival yang dapat dinikmati siapa saja di siang hari, tanpa didiskriminasi.