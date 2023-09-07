Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Catat! Jadwal dan Harga Tiket Masuk Ragunan 2023

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |00:03 WIB
Catat! Jadwal dan Harga Tiket Masuk Ragunan 2023
Taman Margasatwa Ragunan (Foto: Okezone.com)
A
A
A

TAMAN Margasatwa Ragunan tak pernah sepi pengunjung. Entah di musim liburan ataupun akhir pekan biasa, Ragunan selalu jadi destinasi wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya.

Aneka satwa yang menghuni Ragunan cukup lengkap. Bayangkam saja, setidaknya ada 2.009 hewan di sana. Ditambah lagi, sederet hiburan menarik juga tak kalah jadi daya pikat Ragunan.

Lantas, berapakah harga tiket dan jadwal Ragunan di tahun 2023 ini? Info mengenai jal tersebut memang seringkali dicari oleh mereka yang hendak menghabiskan waktu di Ragunan bersama orang-orang terkasih.

Jangan pusing, harga tiket Taman Margasatwa Ragunan sendiri terbilang sangat ramah di kantong. Agar lebih jelas, simak daftar harganya berikut ini yang dikutip dari laman resmi Ragunan.

1. Tarif Masuk Pengunjung

- Rp4.000 (Dewasa)

- Rp3.000 (Anak-Anak)

2. Tarif Penitipan Kendaraan Parkir:

- Bus besar, truk besar, dan mobil box besar : Rp15.000 /hari

- Bus kecil, Truk kecil, mobil box kecil, dan pickup besar: Rp12.500/hari

Gajah di Ragunan

Gajah di Taman Margasatwa Ragunan (Foto: Okezone.com)

- Mobil sedan, minibus/sejenis, termasuk dalam bentuk pickup kecil: Rp 6.000/hari

- Sepeda motor, dan kendaraan roda tiga : Rp3.000/hari

- Sepeda: Rp1.000/hari

3. Fasilitas Wahana dan Fauna

- Kuda tunggang : Rp 5.000 / satu kali keliling

- Onta tunggang : Rp 7.500 /satu kali keliling

- Taman satwa anak: Rp2.500/satu kali keliling

- Perahu Angsa: Rp18.000/satu kali keliling

- Kereta keliling: Rp10.000/satu kali keliling

- Sepeda tunggal: Rp10.000/orang

- Sepeda ganda: Rp 15.000/orang

- Kuda bendi: Rp15.000/satu kali keliling

