HOME WOMEN TRAVEL

Kenalkan Pariwisata Lewat Fotografi, Sandiaga Dukung Jakarta International Photo Festival 2023

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |18:02 WIB
Kenalkan Pariwisata Lewat Fotografi, Sandiaga Dukung Jakarta International Photo Festival 2023
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendukung gelaran Jakarta International Photo Festival (JIPFest) 2023 sebagai festival subsektor fotografi berskala internasional yang berlangsung pada 9 hingga 24 September 2023 di sejumlah tempat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Sandiaga mengatakan, JIPFest menjadi platform bagi para fotografer dan publik untuk bertemu, berdialog dan bertukar cerita, serta arena bagi karya-karya fotografi untuk menjangkau khalayak luas.

"JIPFest juga merupakan event yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) Kemenparekraf untuk ke-2 kalinya," kata dia dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, awal pekan ini.

JIPFest 2023

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Dijelaskannya, sesuai dengan arahan Presiden, penyelenggaraan event diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi melalui pergerakan wisatawan ke destinasi.

"Penyelenggaraan JIPFest diharapkan dapat memperkenalkan atraksi pariwisata Jakarta dari sub-sektor fotografi," imbuh dia.

Sementara itu Festival Director JIPFest 2023, Cristian Rahadiansyah, menjelaskan, JIPFest 2023 akan berlangsung di tujuh tempat yang tersebar di kawasan Blok M.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
